Prefeitura de Cachoeiro inicia reforma do posto policial no trevo do BNH

today11 de junho de 2025 remove_red_eye42

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim iniciou as obras de revitalização do antigo posto policial conhecido como “Bolo de Noiva”, localizado no trevo de acesso ao bairro BNH. O local, que estava desativado e abandonado há aproximadamente sete anos, será reformado para abrigar a Guarda Civil Municipal (GCM) e agentes de trânsito, fortalecendo as ações integradas de segurança pública e a fiscalização do trânsito na região.

A estrutura, conhecida popularmente pelo formato arredondado que remete a um bolo de casamento, será submetida a reparos estruturais, fechamento da área e adequações para o funcionamento dos profissionais de segurança. A reforma também contempla melhorias nas condições de trabalho e infraestrutura para os agentes que atuarão no local.

Antes do início das obras, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito realizou atendimento social a um homem em situação de rua que ocupava o imóvel, oferecendo suporte e encaminhamento ao mercado de trabalho, demonstrando o compromisso da administração municipal com políticas públicas humanizadas.

A previsão é que o posto seja reaberto para uso público em breve, contribuindo para a organização do trânsito, a segurança dos moradores e usuários da região, e ampliando a presença da Guarda Municipal e agentes de trânsito no bairro BNH.

A Prefeitura de Cachoeiro reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população, investindo em infraestrutura e serviços que promovam maior qualidade de vida e eficiência na atuação das forças públicas.

“A requalificação do ‘Bolo de Noiva’ representa um importante avanço para a segurança pública em Cachoeiro. Essa iniciativa reflete nosso compromisso com políticas públicas que aliam segurança e assistência social, como demonstrado pelo atendimento à pessoa em situação de rua que ocupava o imóvel. Estamos confiantes de que, com essa ação, vamos oferecer um serviço de maior qualidade e mais eficiência para os moradores e para todos que transitam pela região”, destacou o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira do Nascimento.

foto divulgação/PMCI