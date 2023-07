Prefeitura de Cachoeiro lança programa de ética e cidadania para estudantes

Na tarde da última terça-feira (25), a Controladoria Geral do Município de Cachoeiro de Itapemirim (CGM) realizou o lançamento do programa Um Por Todos e Todos Por Um!, que visa despertar nos estudantes o interesse por temas relacionados à ética e à cidadania. O evento foi realizado na escola municipal Professor Florisbelo Neves, no bairro Novo Parque.

A iniciativa faz parte do cronograma de ações do programa Time Brasil, parceria firmada entre a Prefeitura de Cachoeiro e a Controladoria Geral da União (CGU) visando o aprimoramento da gestão pública e o fortalecimento do combate à corrupção.

Direcionado a estudantes do ensino fundamental, o Um Por Todos e Todos Por Um! tem caráter pedagógico, e prevê a participação dos educadores, das famílias e da comunidade como um todo, tendo a escola como núcleo principal do desenvolvimento das ações.

Com a participação dos personagens da Turma da Mônica, o programa oferece um rico e divertido material didático em formato digital, nos modos on-line e off-line. A ideia é adotar uma metodologia que utilize a informação e a sensibilização dos alunos dentro da sala de aula, sua atuação na comunidade e a reflexão a partir dessas experiências.

O material apresentado oferece aos participantes a oportunidade de conhecer e trabalhar, de forma lúdica e divertida, conceitos como autoestima, respeito e tolerância, inclusão e combate ao bullying, democracia, participação social, patrimônio público e meio ambiente, solidariedade e voluntariado, dentre outras temáticas.

“Essa é uma iniciativa muito importante, que tem como objetivo promover, nas crianças, o desenvolvimento da capacidade de auto-reconhecimento como cidadãos, estimulando o pensamento ético e, assim, possibilitar uma contribuição efetiva na vida cotidiana da comunidade em que estão inseridas. Isso envolve o reconhecimento e o entendimento de seus direitos e deveres como cidadãos responsáveis”, destaca Mylena Lopes, controladora geral do Município.

“É muito importante desenvolvermos ações para que nossas crianças se tornem cidadãos conscientes e éticos, capazes de fazer a diferença em suas comunidades. Reconhecer seus direitos e deveres é fundamental para que possam se engajar de forma positiva em suas rotinas diárias e, assim, construir um futuro mais promissor”, expressa o prefeito Victor Coelho.

foto Márcia Leal/PMCI