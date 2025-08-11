search

Prefeitura de Cachoeiro melhora estrada de acesso à comunidade de Mangueira

today11 de agosto de 2025
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semo), segue avançando com o programa de manutenção e recuperação das estradas vicinais do interior.

As equipes executaram melhorias na via que dá acesso à comunidade de Mangueira, importante ligação para moradores e produtores rurais da região.

De acordo com a Semo, as ações fazem parte do planejamento contínuo de manutenção das estradas não pavimentadas do município, que busca atender, de forma escalonada, todas as regiões do interior.

“O objetivo é oferecer mais qualidade de vida à população rural, facilitando o transporte escolar, o acesso aos serviços públicos e o deslocamento da produção”, destacou o secretário municipal de Obras, José Santiago de Lima.

foto Wallace Hull/PMCI

