Prefeitura de Cachoeiro vai pagar professores acima do novo piso nacional

today29 de julho de 2022 remove_red_eye65

A Prefeitura de Cachoeiro vai atualizar o piso salarial do magistério municipal. O vencimento inicial dos professores efetivos ativos passará para R$ 4 mil (carga horária de 40h), valor superior ao novo piso nacional da categoria, de R$ 3.845,63, com o qual serão contemplados os professores contratados (40h) da rede municipal.

O anúncio foi feito pelo prefeito Victor Coelho nesta sexta-feira (29), em reunião com membros do sindicato dos servidores municipais (Sindimunicipal) e da comissão de educação da Câmara Municipal, representada pelo vereador Diogo Lube.

Para efetivar o reajuste, um projeto de lei será encaminhado ao legislativo municipal nos próximos dias, com indicação para apreciação em regime de urgência. A intenção é atualizar os salários ainda em agosto, incluindo pagamento de valores retroativos a maio, data-base para reajustes da categoria. Profissionais com carga horária de 25h receberão proporcionalmente.

O prefeito Victor Coelho destacou que a atualização salarial será feita com base em estudos de impactos financeiros e projeções de receitas, que apontaram a possibilidade de concessão do aumento, com respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Desde o início deste ano, quando o novo piso nacional foi anunciado, temos feito essas avaliações, acompanhando a evolução das receitas do Fundeb, de onde vêm os recursos para pagamento dos professores. Fizemos o dever de casa e, agora, com muita responsabilidade e satisfação, poderemos dar mais esse passo importantíssimo para valorização do nosso magistério, que passará a ser um dos mais bem remunerados do estado”, frisa.

A presidente do Sindimunicipal, Marissol Silva, comemorou a conquista. “Acompanhamos de perto a mobilização e o empenho da gestão municipal nesses últimos meses e, com muita felicidade, recebemos essa excelente notícia para os professores da rede municipal, que estão de parabéns pela conquista”, disse.

Notebooks

Em Cachoeiro, o magistério municipal também tem sido valorizado com investimentos em novas ferramentas para desenvolvimento das atividades pedagógicas. Neste mês, a Secretaria Municipal de Educação iniciou a entrega de notebooks para todos os professores, para apoio na preparação e realização das aulas.