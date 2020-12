Prefeitura de Guarapari inaugura nova estrutura do Aeroporto Municipal

A Prefeitura de Guarapari inaugurou nesta quarta-feira (16), a nova estrutura do Aeroporto Municipal. O espaço foi todo reformado e agora conta com guichês de atendimento, banheiros com acessibilidade, sala de reunião, cafeteria e saguão de embarque/desembarque.

O Aeroporto é administrado pela Prefeitura de Guarapari e tem capacidade para receber aeronaves de até médio porte. A reforma tem como objetivo oferecer mais qualidade e conforto no atendimento turístico do município.

Com a nova estrutura, Guarapari passa a receber, a partir desta quinta-feira (17), os voos diretos de Belo Horizonte, comercializados pela Azul Linhas Aéreas.

“Em vinte e dois dias conseguimos executar as obras da nova estrutura do Aeroporto Municipal, um equipamento de muita importância no fomento do turismo de nosso município, qualificando ainda mais esse setor e movimentando nossa economia”, comentou o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães.

Na ocasião, o prefeito também comentou sobre a construção de um novo aeroporto municipal, que possibilitará voos de grande porte.

“Estamos muito ansiosos com o voo inaugural nesta quinta-feira. E, a partir da próxima semana, estaremos realizando a desapropriação de uma área na região norte, para que possamos ter o novo aeroporto de Guarapari, com um espaço mais amplo, possibilitando a operação de outras empresas e voos de grande porte, colocando Guarapari ainda mais na rota do turismo nacional”, completou Edson.

Durante a cerimônia de inauguração, o Secretário de Estado de Turismo do Espírito Santo, Dorval Uliana, parabenizou o município pela realização.

“Esse momento tão complexo, exige que sejamos cada vez mais criativos e inovadores na promoção, divulgação, estruturação e qualificação das nossas cidades para que o turismo, essa forma econômica, geradora de renda, possa crescer e beneficiar todo o trade turístico. E a reativação desse importante equipamento turístico coloca Guarapari no mesmo nível dos grandes destinos como Búzios e Jericoacoara. ”, pontuou Dorval Uliana.