Prefeitura de Guarapari inicia 6ª etapa de distribuição de kit merenda

today25 de novembro de 2020 remove_red_eye35

A Secretaria de Educação de Guarapari (Semed) realiza nesta quarta (25) e quinta-feira (26) a distribuição de mais 6 mil e 200 kits merenda aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, que fazem parte de famílias inscritas no programa Bolsa Família. As escolas entraram em contato com essas famílias para agendar o horário, evitando aglomeração. A entrega acontece em todas as 64 escolas da rede municipal de ensino e essa é a sexta etapa de distribuição.

Até o momento, durante este período de pandemia, já foram distribuídos mais de 28 mil kits. Uma nova entrega está prevista para o mês de dezembro e a expectativa é chegar a 35 mil kits entregues. A aquisição desses alimentos foi realizada através de recursos próprios e federal específico para a alimentação escolar.

Riziangle Santos Jesus é mãe de três alunos da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maria Das Graças Sant’Ana Menário, localizada no bairro Itapebussu, e sabe o quanto esse kit merenda é importante. “Esta é a quinta vez que eu recebo o kit merenda e sei o quando ele ajuda na alimentação dos meus filhos. Na minha casa são três crianças pequenas e minha mãe que é idosa, uma despesa muito grande e esses kits ajudam muito na alimentação da família”, disse ela.

Somente na Escola Maria das Graças, foram mais de 126 kits montados para distribuição e segundo a diretora da unidade escolar, Rosangela Piumbini, é gratificante ver o rosto das famílias ao receber o kit. “Os produtos complementam a alimentação dos nossos alunos e sabemos o quanto isso é importante para eles. Fico muito satisfeita em ver a alegria dessas famílias ao receber o kit. Nossa equipe trabalhou muito para deixar tudo organizado e recebê-los com muito carinho”, disse ela.

Segundo a Secretária de Educação, Sônia Meriguete, a composição do kit é diversificada de uma escola para outra. Ela explicou também que não se trata de cesta básica. “Estamos distribuindo os kits contendo alimentos que seriam servidos na alimentação escolar dos alunos, tudo de forma equilibrada, pois sabemos o quanto a alimentação é importante para o desenvolvimento deles”.

Todas as ações de distribuição foram discutidas em reunião conjunta do Conselho Municipal de Alimentação Escolar e a equipe técnica da Semed.