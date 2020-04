Prefeitura de Guarapari prorroga prazo para pagamento de IPTU e outros tributos

A Prefeitura de Guarapari publicou no Diário Oficial do dia 06 de abril o Decreto 228/2020, com medidas que buscam amenizar os impactos econômicos da pandemia de coronavírus. Com isso o município prorroga os prazos de pagamentos de tributos como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).

As parcelas do IPTU, com vencimento no final dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto passam a ter os seguintes prazos:



De 30 de abril passa para 31 de julho; de 31 de maio vai para 31 de agosto; de 30 de junho estende para 30 de setembro; de 30 de julho vai para 31 de outubro; e a de 31 de agosto poderá ser paga até 30 de novembro.

Excepcionalmente, para os meses de março, abril e maio desde ano, o prazo para recolhimento do ISSQN, que deveria ser realizado o pagamento até o dia 10 de cada mês, poderá ser pago até dia 30 do mês seguinte ao que o imposto foi gerado. Para os impostos fixos, com vencimento em 29 de fevereiro deste ano, o pagamento pode ser feito até 30 de maio.

As taxas referentes aos alvarás de funcionamento e sanitário que tiveram vencimento em 29 de fevereiro, poderão ser pagas até 30 de maio.