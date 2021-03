Prefeitura de Guarapari realiza ação de recuperação de nascente para celebrar o Dia Mundial da Água

Nesta segunda-feira (22) é celebrado o Dia Mundial da Água. Para lembrar a data, a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) de Guarapari lança hoje o projeto Óleo Sustentável, no qual serão disponibilizados ecopontos de coleta para recolhimento do óleo de cozinha, evitando que o produto seja descartado de forma incorreta.

O projeto conta com a parceria da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Guarapari (CDL), DNA Cosméticos, Supermercados Extrabom e Atacado Vem. O Secretário de Meio Ambiente, Breno Ramos, reforça a importância dessas parcerias em prol da sustentabilidade e do cuidado com o meio ambiente. “A data visa conscientizar as pessoas sobre a necessidade de preservar os recursos hídricos. Esse projeto visa recolher o óleo de cozinha, um dos materiais que mais impactam a natureza, quando descartados de forma irregular. Ter parceiros que se preocupam em cuidar do Meio Ambiente é muito positivo para o município”, disse o secretário.

Como participar

Todas as lojas do Atacado Vem e do Extra Bom Supermercados receberam ecopontos para recolhimento do material. Esse óleo coletado será enviado para processamento e produção de sabão, além de outros produtos, trazendo alternativas sustentáveis para preservação do Meio Ambiente. A coleta do material nesses pontos será realizada semanalmente e outras empresas que quiserem aderir ao projeto, basta entrar em contato com a Semag pelo telefone (27) 3261-7708.



Preservação de nascentes

A Semag vem realizando, deste 2017, diversos projetos de preservação de nascentes em Guarapari, e para comemorar o Dia Mundial da Água será iniciado mais um trabalho de recuperação em propriedade rural, desta vez na Comunidade de Cachoeirinha.

O produtor recebeu todo o treinamento necessário para essa realização e compreendeu a necessidade da preservação e recuperação de nascente para sua propriedade. ”Quando um produtor rural entende que preservar a nascente em sua propriedade rural melhora sua produção, é algo muito positivo. Pois recuperar uma nascente é promover a vida”, finalizou o Secretário.