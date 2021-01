Prefeitura de Guarapari se prepara para a vacinação contra o Covid-19

A Secretaria de Saúde (Semsa) de Guarapari está realizando todas as medidas necessárias para a campanha de vacinação contra o Covid-19. O município possui estrutura e espaço adequado para receber e armazenar as vacinas, entretanto, está aguardando a sinalização do Governo do Estado quanto ao quantitativo de doses que serão disponibilizadas para o município, para que possa finalizar todas as ações estratégicas da campanha e avaliar a quantidade de pessoas que serão vacinadas, dentro do público prioritário da primeira fase da campanha.

Neste primeiro momento, serão contemplados idosos acima de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e profissionais de saúde que estão na linha de frente em atendimento da doença.

Em Guarapari serão criados pontos específicos para atender a população. Dependendo da quantidade de vacinas, o município estuda a possibilidade de criação do Drive-Thru. Em relação ao agendamento online, o município está providenciando para que a população possa contar com mais essa ferramenta tecnológica para facilitar a logística da campanha.