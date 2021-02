Prefeitura de Guarapari vacina idosa de 107 anos

Na manhã desta sexta-feira (26), a Secretaria de Saúde (Semsa) de Guarapari vacinou a senhora Arminda Galvão da Silva, com 107 anos de idade, moradora da Praia do Morro. Até o momento, Dona Arminda é a pessoa com a maior idade a ser vacinada no município.

Maria Nazaré da Silva Oliveira, única filha da Dona Arminda, acompanhou tudo de pertinho e falou sobre a alegria em ver a mãe sendo vacinada. “Eu só tenho a agradecer pelo ótimo trabalho que a prefeitura está realizando. Não temos como levar a mamãe para vacinar, então receber a equipe aqui em casa, com todo o cuidado, é muito gratificante. A gente sabe o quanto esse momento é importante, estou muito feliz”, disse a filha.



Vale ressaltar que a vacinação dos idosos acamados é feita por território, e nesta sexta, as equipes estão atendendo o bairro Praia do Morro, local onde reside a dona Arminda. A vacinação neste bairro continua na próxima terça-feira ( 02) e na sexta (05).

Confira o calendário de outros territórios a serem atendidos

Quarta-feira (03) – Village do Sol.

Quinta-feira (04) – Iguape, Samambaia e Barro Branco.

Dia 11/03 – Buenos Aires.



Obs: Na próxima semana, já começa a aplicação da segunda dose em idosos acamados de alguns territórios já atendidos com a primeira dose.