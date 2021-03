Prefeitura de Manaus já vacinou mais de 10% da população contra a Covid-19

O “Vacinômetro” da Prefeitura de Manaus registrou, no último final de semana, a marca de mais de 10% da população vacinada contra a Covid-19. Dados da plataforma apontam que às 7h desta segunda-feira, 22/3, já haviam sido aplicadas 224.984 primeiras doses das vacinas CoronaVac/Butantan e AstraZeneca/Oxford. Esse número representa 10,1% da população estimada para Manaus em 2020, que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 2.219.580 habitantes. Além disso, para o grupo dos trabalhadores da saúde e dos idosos de 70 anos ou mais, o município superou a meta de vacinar 90% da população, conforme estipulado pelo Ministério da Saúde.

“Esse é um resultado animador. Em pouco mais de dois meses temos mantido uma média diária de mais de 3.600 pessoas vacinadas. Nossos trabalhadores de saúde estão quase todos imunizados, grande parte já com a segunda dose. Dos nossos idosos, apenas dois grupos, os de 60 a 64 e os de 65 a 69 anos ainda não bateram a meta, mas estamos bem perto, com percentuais expressivos. Isso é possível graças ao empenho da nossa administração, que não tem medido esforços para assegurar a imunização da população. À medida em que formos recebendo as doses, avançaremos nos grupos”, afirmou o prefeito David Almeida.

Na tarde desta segunda-feira, o subsecretário de Gestão da Saúde da Semsa, Djalma Coelho, apresentou um balanço da campanha de vacinação em Manaus, durante entrevista coletiva no auditório Isabel Victoria, da prefeitura, na avenida Brasil, Compensa. Ele explicou que, embora a programação inicial de vacinação para idosos de 60 a 64 tenha encerrado no sábado, a Semsa ainda vai vacinar no decorrer da semana para alcançar os 9,7% restantes para alcançar a meta estimada para esse grupo.

Com relação às novas remessas feitas pelo Ministério da Saúde para o governo do estado – 49.490 doses da 8ª, e 221.800 da 9ª -, o município ainda aguarda o repasse e a nota técnica da Fundação de Vigilância em Saúde referente a essas remessas. “Temos um planejamento prévio para a utilização das doses que iremos receber, mas isso só pode ser definido e divulgado com base no quantitativo de vacinas que caberá a Manaus”, explicou.

Na ocasião, o subsecretário orientou a população a, tão logo seja aberto o sistema, que as pessoas do grupo a ser vacinado façam o cadastro no “Imuniza Manaus” porque facilita os processos de trabalho nos postos, minimiza as possibilidades de erros de registro e facilita a divulgação da listagem nominal de vacinados, conforme determinação judicial. Ele ressaltou, ainda, a necessidade, quando tiver início a vacinação do grupo de 18 a 59 anos com comorbidades, de apresentação de laudo médico que comprove a existência da condição de saúde.

Djalma Coelho chamou a atenção para a disseminação de publicações inverídicas sobre a vacinação. “Fazemos um alerta à sociedade de forma geral para que não compartilhe informações ou notícias que não sejam as oficiais. A propagação de fake news prejudica o trabalho da coordenação, cria transtornos às pessoas que estão ansiosas pela vacina e acabam se dirigindo a um posto de vacinação porque receberam ou viram em redes sociais um calendário de vacinação que não é real. A prefeitura dá ampla divulgação a todas as etapas, a todo fato novo com relação à vacinação. Os sites da Prefeitura e da Semsa, bem com as redes sociais oficiais são a melhor fonte para essas informações”, apelou o subsecretário.

Os números da vacinação em Manaus

Na última sexta-feira, 19, a Semsa encerrou a vacinação dos trabalhadores da saúde, com 62.983 vacinados, o equivalente a 99,5% do total desse grupo (63.317), que tinha como meta imunizar 56.985 profissionais. Do primeiro grupo de idosos a começar a receber a vacina, os de 80 anos e mais, 19.152 já receberam a primeira dose, número que representa 94,5% do total estimado de 20.259 idosos nessa faixa etária. O grupo seguinte, de 75 a 79 anos, alcançou a meta de 90% nesta segunda-feira, tendo vacinado 16.787 idosos, dos 18.637 totais do grupo. Na sequência do início da campanha, o grupo de 70 a 74 anos já conta com 90,7% dos 31.087 desta faixa etária, vacinados com a primeira dose.

Não atingiram, ainda, a meta, o grupo de 65 a 69 anos, com 89,3% dos 47.564 vacinados, e o de 60 a 64, com 80,3% do total de 67.694 imunizados até o momento.

“Nossos postos vão continuar atendendo a esse público, que ainda não compareceu para receber a primeira dose da vacina. Todo o processo é seguro, desde a estrutura dos postos até o imunizante propriamente dito. É muito importante que todos sejam vacinados para que, juntamente com os cuidados individuais de higienização das mãos, uso de álcool em gel, de máscara e distanciamento social, consigamos conter o avanço do coronavírus e reduzir os riscos de agravamento da doença”, alerta o subsecretário Djalma Coelho.

Fonte: Prefeitura de Manaus / Assessoria de Imprensa