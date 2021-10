Prefeitura de Montanha faz festa para 3 mil crianças

today19 de outubro de 2021 remove_red_eye46

Uma cena inusitada chamou atenção dos pais e mães que levaram seus filhos para participar da festa em homenagem ao Dia das Crianças, realizada no ginásio ao lado da Escola Dom José Dalvit, no último sábado (16), em Montanha, no Norte do Estado.

É que a secretária municipal de Cultura, Desporto e Turismo, a advogada Marisa Salvador, acostumada ao rigor dos tribunais, entrou no clima da festa e voltou a ser criança nas cinco horas que durou o evento. Para isso, ela colocou um vestido vermelho, com bolinhas coloridas e um meião até os joelhos, e pôs “a mão na massa”, animando as cerca de 3 mil crianças que passaram pelo local.

“Foi um sonho ter proporcionado às crianças momentos únicos que vão ficar em suas memórias para o resto da vida. Este evento foi importante para poder mostrar que tudo é possível, que elas são o futuro do município e que nunca devem deixar de sonhar. Nossa gestão trabalha para ajudar a concretizar sonhos”, frisou Marisa, que também levou seus filhos Benício, de 5 anos, e Maria Luísa, 9, para a festa.



Ela lembrou que alguns servidores da secretaria também foram acompanhados dos seus filhos e fantasiados, o que ajudou a alegrar a criançada que lotou o ginásio. Apesar do visual nas cores circenses, Marisa não chegou a pintar o rosto porque fez questão de manter o uso da máscara, como medida preventiva contra a covid-19.



E quem participou da festa não se decepcionou: teve direito a pula-pula, carreta da alegria, touro mecânico, pipoca, algodão doce e muitas brincadeiras. O clima foi de total confraternização entre as famílias de Montanha.



CICLISTA

Até o prefeito da cidade, André Sampaio (PSB), quebrou o protocolo e foi à festa das crianças com trajes de ciclista – ele havia participado, momentos antes, de uma pedalada com alunos da Escola Cívico-Militar, e foi direto para a festa.

A secretária Marisa e o prefeito André ao lado de aliados durante a festa em homenagem ao Dia das Crianças, que lotou quadra de escola em Montanha (foto assessoria de imprensa).

André, que estava acompanhado da mulher, a secretária de Assistência Social, Erika Sampaio, e da filha, Laurinha, 5, desafiou o touro mecânico e até mostrou certa habilidade ao ficar por mais de 8 segundos no lombo do animal, depois de inúmeras tentativas, muitos tombos e, é claro, risadas.