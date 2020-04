Prefeitura de Piúma auxilia Microempreendedores na obtenção de crédito

28 de abril de 2020

A prefeitura de Piúma, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Agência do NossoCrédito, está auxiliando os Microempreendedores Individuais (MEIs) locais, que estejam interessados em conseguir as linhas de crédito do Fundo de Aval Bandes.

As linhas disponíveis são de Microcrédito Emergencial Covid-19, para os empreendedores que estão sentindo os impactos econômicos provocados pela pandemia do novo Coronavírus. As propostas poderão ter valor de até R$ 5 mil, com juro zero e prazo de até 24 meses para pagar. Tem direito a esse recurso, os autônomos, as cooperativas de agricultura familiar, associações e sindicatos.

As propostas de crédito vão passar por processos de análise e o empreendedor terá o valor concedido se cumprir todos os requisitos estabelecidos. Para saber mais sobre esse crédito e os documentos necessários, basta procurar a agência do NossoCrédito de Piúma, que fica na Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18, Ed. Milar – bairro Acaiaca.

Serviço

Sala do Empreendedor

Telefone: 3520-2172

Email: desenvolvimento@piuma.es.gov.br

Horário: de 9 às 12h e das 13 às 17h