Prefeitura de Piúma consegue recursos com a justiça para combate ao Covid-19

today28 de março de 2020 remove_red_eye3

A prefeitura de Piúma, através da Secretaria Municipal de Saúde, conseguiu um recurso no valor de mais de R$ 40 mil para combater o vírus Covid-19. O pedido foi feito ao juiz da comarca de Piúma, Diego Ramirez Grigio Silva, para que ele cedesse os valores referentes ao “Fundo de Penas Pecuniárias”, e que os mesmos fossem utilizados no combate ao Coronavírus.

Com o pedido do município, o juiz fez a análise dos recursos provenientes em caixa e despachou a favor da prefeitura: “DETERMINO A IMEDIATA DESTINAÇÃO do valor (remanescente) R$ 40.928,83 (quarenta mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos), para o custeio de ventiladores pulmonares portáteis, máscaras cirúrgicas descartáveis, aventais descartáveis, álcool em gel, oxímetros, toucas descartáveis e óculos de proteção, ou seja, instrumentos usados nas ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia de coronavírus (COVID19).”

De acordo com o secretário de saúde, Alexandre Marconi, foi criada uma conta especial para o recebimento destes recursos. “Esse dinheiro será usado na compra de respiradores, máscaras e outros materiais e equipamentos de proteção, já que as empresas atualmente estão pedindo pagamentos à vista. E esse recurso vai nos ajudar muito, vai ser muito útil no combate ao Covid-19”, explicou o secretário.

A prefeitura continua suas ações de combate ao Covid-19 e pede que os moradores ajudem e continuem a manter a quarentena. Vamos juntos vencer esse período difícil.