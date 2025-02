Prefeitura de Presidente Kennedy inicia segunda fase do Programa Pró-Café

Produtores cadastrados recebem visitas técnicas para avaliar condições de cultivo do café conilon

A Prefeitura de Presidente Kennedy deu início a segunda fase do Programa Pró-Café, iniciativa que busca fomentar o cultivo do café conilon no município.

Nesta etapa, os produtores cadastrados no programa receberão visita técnica para avaliar se suas propriedades possuem condições adequadas para o plantio e desenvolvimento da lavoura.

Os agricultores que forem considerados aptos receberão, além do suporte técnico, mudas de café conilon, sistema de irrigação e todos os insumos necessários para a manutenção da lavoura, garantindo um cultivo eficiente e produtivo.

Na manhã desta quarta-feira (26), o prefeito Júnior se reuniu com os produtores inscritos e a equipe técnica da Secretaria Municipal de Agricultura para apresentar as diretrizes da nova fase do programa e esclarecer dúvidas sobre os próximos passos.

O Programa Pró-Café reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da agricultura local, impulsionando a produção de café conilon e gerando novas oportunidades para os produtores rurais do município.