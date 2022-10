Prefeitura de Vargem Alta reajusta auxílio alimentação e estende benefício

A Prefeitura de Vargem Alta reajustou o auxílio alimentação dos seus servidores efetivos e estendeu o benefício a todos os contratados, celetistas e comissionados, passando a contemplar, pela primeira vez, todos os seus funcionários. O prefeito Elieser Rabello sancionou em setembro a lei nº 1406/2022, que garante essa conquista para os funcionários.

O valor do auxílio mensal para servidores efetivos teve aumento de 60%, passando de R$ 250,00 para R$ 400,00. Servidores comissionados, celetistas e contratados receberão o valor de R$ 150,00 mensais.

Elieser Rabello destacou que esta ação faz parte de uma série de medidas de valorização do servidor público, que estão sendo desenvolvidas desde o início de sua gestão. “Estamos conseguindo proporcionar melhores condições aos nossos servidores. Em março de 2022 concedemos revisão geral anual, aumentando em 10,06 % os salários de todo o quadro de servidores e estagiários.

Essa conquista se deu graças a uma gestão financeira eficiente, mesmo em um cenário de crise econômica pós pandemia. A medida, além de beneficiar os servidores e suas famílias, ajudará a movimentar o comércio, injetando mais recursos na economia local.

Cartão do Auxílio Alimentação

O aumento do auxílio, referente ao mês de setembro, para servidores efetivos foi adicionado a seus respectivos cartões. Para os novos beneficiados, os cartões do auxílio alimentação têm previsão de serem entregues no mês de outubro pelas secretarias municipais. A data padrão para liberação do crédito continua sendo o dia 15 de cada mês.