Prefeitura de Vila Velha oferece diversos serviços gratuitos durante o “Dia D Glória”

today2 de setembro de 2026 remove_red_eye87

Nesta quinta (3) e sexta-feira (4), das 9 às 15 horas, a Secretaria de Políticas Públicas Para Mulheres da Prefeitura de Vila Velha promove uma programação especial do programa “Fortalece Mulher”. A ação será realizada no Polo de Moda da Glória, na Rua Santa Rosa, também conhecida como Rua do Pedestre, durante o “Dia D Glória”.



Nos dois dias, a população poderá ter acesso gratuito a diversos serviços, como atendimento da rede de proteção à mulher, vacinação, aferição de pressão arterial e glicose, orientações para autonomia econômica, limpeza de pele, encaminhamento para vagas de emprego, cursos de capacitação profissional e orientação jurídica.



A Secretaria de Políticas Públicas Para Mulheres e o Núcleo Margaridas estarão presentes oferecendo atendimentos psicossocial e jurídico especializado às mulheres vítimas de violência. Na oportunidade, será realizado um trabalho de conscientização sobre violência contra a mulher, além de divulgar os serviços prestados pela rede de proteção às mulheres.



O Grupo Carone também estará presente na ação, oferecendo cursos gratuitos de capacitação profissional e vagas de empregos nos supermercados da rede



“Embora o programa Fortalece Mulher tenha como foco o atendimento e o fortalecimento das mulheres, a ação reúne serviços de interesse de toda a comunidade, como saúde, orientação jurídica, emprego, empreendedorismo e capacitação. Quando levamos essas oportunidades para um espaço de grande circulação, facilitamos o acesso da população às políticas públicas e fortalecemos a cidadania. Ao mesmo tempo, ampliamos a divulgação e o acesso à rede de proteção às mulheres, especialmente para aquelas que enfrentam situações de violência”, destacou a secretária de Políticas Públicas Para Mulheres, Adriana Meireles.



Dia D Glória

O Dia D Glória é uma iniciativa da Associação dos Lojistas e Empresários do Polo de Moda da Glória (Uniglória) para que os consumidores possam ter os maiores descontos do ano, nas diversas lojas participantes do evento. Em sua 44ª edição, acontecerá em cinco dias, desta quinta-feira (3) até terça-feira (8), fazendo uma pausa no domingo (6), com a participação de estabelecimentos de diferentes segmentos em um dos principais polos comerciais do Espírito Santo.

POR JAQUELINE DA HORA