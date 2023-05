Prefeitura de Vila Velha realiza eliminação de mais de 2 toneladas de documentos

A prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Administração e do Arquivo Público Municipal, concluiu recentemente a 7ª eliminação de documentos. Nessa ação, foram analisados, classificados e listados para a eliminação 9.690 processos, resultando no descarte de 645 caixas de arquivo, equivalentes a mais de duas toneladas de papel.

Após a realização de todos os procedimentos legais exigidos, incluindo a publicação do edital de eliminação nº 001/2023 do dia 11 de abril, os documentos foram devidamente encaminhados para a fragmentação.

Vale ressaltar que o procedimento de eliminação foi aprovado pelo Grupo Técnico Gestor de Documentos da Secretaria de Administração, responsável pela produção desses documentos e pelo Arquivo Público Municipal, em estrito cumprimento à legislação vigente.

O coordenador do Arquivo Público, Waldecir Bozetti, destacou que essa ação de eliminação propiciou a liberação de espaço físico, contribuindo para a economicidade e eficiência da gestão pública. Com a redução significativa do acervo documental, a prefeitura de Vila Velha poderá gerir melhor o espaço, otimizando a organização dos documentos e facilitando o acesso aos mesmos quando necessário.

O secretário de Administração, Rodrigo Magnago, enfatizou o comprometimento da atual gestão, liderada pelo prefeito Arnaldinho Borgo, em relação à gestão documental. “Durante seu mandato, o Arquivo Público Municipal tem sido capaz de realizar diversas ações que visam aprimorar os processos de controle e transparência dos documentos administrativos. A eliminação institucional de documentos é uma delas, contribuindo para a modernização da administração pública e para o aprimoramento dos serviços oferecidos aos cidadãos de Vila Velha”.

O município reforça seu compromisso em seguir as diretrizes legais e as melhores práticas de gestão documental. A eliminação criteriosa de documentos obsoletos ou sem valor histórico assegura a preservação dos registros relevantes, ao mesmo tempo em que proporciona mais eficiência e agilidade na administração municipal.

foto Assessoria PMVV