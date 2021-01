Prefeitura divulga balanço do feriado prolongado em Guarapari

As Secretarias de Meio Ambiente/Agricultura (Semag) e de Postura e Trânsito (Septran) realizaram diversas operações durante o final de semana para combater a aglomeração na cidade de Guarapari. Durante o feriado prolongado foram aproximadamente 100 abordagens para evitar o uso de caixas de som nas praias: mais de 20 equipamentos sonoros foram apreendidos e multas aplicadas.

O município fiscalizou imóveis com denúncias de aglomerações e realizou a interdição de estabelecimentos comerciais que descumpriram o decreto. Entre os locais com maior número de denúncias e ações por parte das equipes destacam-se: Praia do Morro, Bacutia, Peracanga e Setiba. O trabalho de fiscalização contou com a parceria da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Agricultura, essas ações irão continuar durante todo o período de alta temporada. “A equipe do disque-silêncio realizou ações em vários pontos da cidade e infelizmente as pessoas insistem em não cumprir o que está estabelecido em decreto. Em todas as abordagens foram emitidas notificações e mais de 20 equipamentos sonoros foram apreendidos. Além disso, multas foram aplicadas e festas clandestinas foram impedidas de acontecer”, disse Breno.

Para o Secretário de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardozo Filho, novos agentes estão sendo contratados para reforçar os trabalhos. “A população precisa se conscientizar sobre a importância do uso de máscara e da não aglomeração. Ainda não é momento de lazer, infelizmente, o vírus continua a fazer vítimas. Nós vamos continuar o nosso trabalho de fazer valer o decreto municipal e preservar vidas, inclusive nesta semana novos agentes já estão assinando os contratos de trabalho e aptos a iniciarem os trabalhos junto à Septran, reforçando e ampliando os atendimentos nas barreiras, orientações nas praias, apoio aos fiscais e demais trabalhos”, finalizou o secretário.