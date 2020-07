Prefeitura entrega 500 aves para incentivo à produção de ovos caipiras em Guarapari

Nesta quarta-feira (15) a Prefeitura de Guarapari realizou a entrega de mais um lote de 500 aves do programa de incentivo à produção de ovos caipiras no município.

As aves foram entregues aos produtores rurais cadastrados no Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M), que possuem ou que estão em fase de regularização da agroindústria de entreposto de ovos. A produção é mais uma atividade incentivada pelo município, com a compra e doação das aves.

Outra novidade, é que a comunidade quilombola de Alto Iguape também foi beneficiada com a entrega de 70 aves. O objetivo é incentivar a produção de subsistência da comunidade através da prática do galinheiro comunitário.

Segundo Adilson Rangem, presidente da comunidade Quilombolas.“ Este incentivo para nossa comunidade é muito importante. Iremos criar as frangas em escala comunal, e utilizaremos os ovos na alimentação de nossa comunidade. Agradecemos a prefeitura pela parceria”, disse.

Para o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Breno Ramos, Guarapari tem potencial de produção. “Esse programa demonstra que o município tem condições de produzir e atender a população com a oferta de ovos caipiras com qualidade, além de proporcionar o incentivo para produtor e para aqueles que querem aderir e instalar uma agroindústria dentro do município. Além disso, o trabalho social que estamos desenvolvendo com a comunidade quilombola, em conjunto com o programa, demonstra o fortalecimento do nosso setor” comentou o secretário.

O programa está consolidado no município e para participar o produtor deverá se inscrever na sede da Semag, durante o período de chamamento público.