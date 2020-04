Prefeitura vai abrir 50 vagas para estagiários em Piúma

A prefeitura de Piúma, através da Secretaria de Administração, vai abrir vagas para que estudantes possam fazer estágios na administração pública municipal. O Projeto de Lei que estabelece as regras destes estágios foi encaminhado para a Câmara Municipal, para aprovação dos vereadores.

De acordo com o projeto, poderão participar estudantes dos cursos de nível de graduação ou tecnólogo, das redes de ensino pública e particular. Ainda segundo o projeto, “O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho”.

Segundo o projeto, serão disponibilizadas 50 vagas para os estagiários trabalharem nas diversas Secretarias, sendo que 10% das vagas atenderão aos alunos com deficiências. O horário de trabalho será 30 horas semanais, podendo ser de até 40 horas, dependendo das exigências das instituições de ensino.

Os estágios vão obedecer ao tempo mínimo de 6 meses e o máximo de 24 meses. Entre os benefícios, a prefeitura vai ofertar uma Bolsa de Complementação Educacional no valor de R$ 786,23 com base na carga horária e no valor do salário mínimo vigente.

Após a Lei ser aprovada pelos vereadores, todos os detalhes do processo seletivo para a escolha dos estagiários serão divulgados em edital completo, que estará no site oficial da prefeitura e também nas redes sociais do Município.

“Esperamos que, além de dar a oportunidade do primeiro emprego, possamos com esses estágios, oferecer conhecimento e também uma complementação de renda para esses estudantes e suas famílias”, disse a prefeita Martha Scherres.