PRÊMIO ANCHIETA ARTE E CULTURA: premiação será entregue nesta quinta, 20

today19 de outubro de 2022 remove_red_eye28

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, realiza nesta quinta (20) a entrega simbólica aos classificados do Prêmio Anchieta Arte e Cultura. A solenidade irá acontecer a partir das 18h no CEU das Artes.

Na abertura do evento a cantora anchietense Serena fará uma apresentação. O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, e o secretário Estadual de Cultura, Fabrício Noronha, irão participar da entrega.

A distribuição dos prêmios será realizada da seguinte forma: 06 prêmios de R$ 5.000,00, 05 prêmios de R$ 10.000,00 e 03 prêmios de R$ 20.000,00. O projeto premiou 14 fazedores de cultura. Um edital definiu todas as regras de participação, exclusiva para moradores de Anchieta.

Participaram artistas e produtores independentes, companhias, grupos, bandas, coletivos e empresas com ou sem fins lucrativos, desde que tenham comprovadamente natureza artística e cultural.

De acordo com a gerente de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta, Maria Fernanda Barros, foram concedidos prêmios para projetos culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que desenvolvam todo e qualquer tipo de atividade cultural ou artística.

O prêmio foi criado em 2011 e na época se destacou como uma ferramenta de grande incentivo às artes e cultura na cidade. O Prêmio Anchieta Arte e Cultura tem recursos do Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo, do governo do Estado e complementado por meio de contrapartida da municipalidade.

O Estado disponibilizou para Anchieta o valor de R$ 89 mil, em contrapartida, o município adicionou o valor de R$ 60 mil, totalizando R$ 149 mil para investimento no Prêmio.

CLIQUE AQUI E CONFIRA OS CLASSIFICADOS