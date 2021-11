Prêmio Escola que Colabora é concedido a escolas públicas Estadual e Municipais

today24 de novembro de 2021 remove_red_eye35

Foi entregue pelo governador do Estado, Renato Casagrande, o Prêmio Escola que Colabora, em cerimônia realizada em Vitória nesta quarta (24). Foram premiadas 50 escolas públicas das Redes Estadual e municipais no valor de R$ 70 mil como forma de reconhecimento pelos bons resultados obtidos na alfabetização das crianças capixabas.

Os recursos serão repassados com foco na melhoria na qualidade da Educação Básica dos municípios signatários do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo (PAES) e da Rede Estadual, promovendo ações de cooperação técnico-pedagógica entre escolas com altos indicadores educacionais (escolas premiadas) e escolas com baixos indicadores educacionais (escolas apoiadas).

O prêmio será concedido para 50 escolas da Rede Pública de Ensino Estadual ou municipal, que apresentarem as maiores médias no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes), calculadas com base no Índice de Resultado da Escola (IRE), nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

As escolas premiadas receberão prêmio, em dinheiro, mediante depósito em conta específica do Conselho de Escola da unidade escolar, no montante de R$ 70 mil, dividido em duas parcelas, sendo a primeira correspondente a 75%, e a segunda, correspondente a 25% do valor total.

Em sua fala, o governador lembrou do desafio permanente na melhoria da educação, uma das áreas mais afetadas durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). “Mesmo durante a pandemia, o Espírito Santo foi o estado que mais investiu na educação. O Prêmio Escola que Colabora é importante para destacar as boas práticas, os projetos de sucesso e também para apoiar quem necessita de melhora. Agora, cada escola premiada tem o desafio de manter sua posição e cada escola apoiada tem o desafio de melhorar a sua posição”, afirmou.

Casagrande prosseguiu: “Ainda temos um desafio enorme pela frente. Em um país tão desigual, até a educação pública tem sua desigualdade. Algumas escolas têm mais infraestrutura do que outras ou estão situadas em locais com mais estrutura. Por isso, estamos fazendo um investimento grande neste ano e no ano que vem para continuarmos com o nosso bom resultado no Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], no qual conquistamos o título de melhor Ensino Médio do País”.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que, além dessa premiação, foram repassados mais de R$ 200 milhões aos municípios para investimentos na área, por meio do PAES. “Esse é mais um passo importante. Estamos tirando do papel mais uma ação do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo. Todas as escolas têm de ser de excelência. Esse é o nosso esforço ao garantir estrutura técnica e financeira. São muitos municípios premiados e isso é motivo de grande alegria para essas gestões. Parabéns a todos os premiados!”, disse.

O objetivo do Prêmio Escola que Colabora é valorizar a gestão educacional com foco na aprendizagem do aluno; melhorar os indicadores educacionais (no Ensino Fundamental), que envolvem o domínio de competências em leitura, escrita e matemática; promover uma política de incentivo às escolas para melhorarem seus resultados de aprendizagem; bem como promover o apoio pedagógico e financeiro às escolas de Ensino Fundamental que apresentam os menores resultados de aprendizagem.

Também receberão apoio outras 50 escolas com as menores médias no Paebes, também calculadas com base no IRE nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática. Para essas escolas, a premiação será também em dinheiro (R$ 50 mil cada uma), além de apoio, por meio de ações colaborativas técnico – pedagógica entre as escolas com maior IRE. O foco é a melhoria da aprendizagem e dos indicadores educacionais com foco na alfabetização na idade certa.

CONFIRA AS ESCOLAS PREMIADAS