Prêmio Sebrae Mulher de Negócios anuncia vencedoras da etapa estadual nesta quinta (10)

today9 de setembro de 2026 remove_red_eye84

Expectativa é que o evento reúna 300 participantes entre autoridades, finalistas do prêmio e seus convidados, avaliadoras voluntárias e empreendedoras em geral

A noite desta quinta-feira, 10 de setembro, promete ser especial para as finalistas do Prêmio Sebrae Mulher Negócios 2026. Durante a cerimônia, que será realizada no Cerimonial Ferrari Eventos, em Vitória, a partir das 17h, serão anunciadas as vencedoras da etapa estadual nas categorias Ciência e Tecnologia; Microempreendedora Individual (MEI); Negócios Internacionais; Produtora Rural ou Artesã e Pequenos Negócios.

A expectativa é que o evento reúna 300 participantes entre convidadas institucionais, autoridades, finalistas do prêmio e seus convidados, avaliadoras voluntárias e empreendedoras que integram a Rede Sebrae Delas. Esta edição do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios se destacou dos anos anteriores pelo aumento do número de inscrições. Foram 396 inscrições, o que representa um crescimento de 256,8% se comparado com 2025, com 111 inscrições.

A gestora do Sebrae Delas e de Afroempreendedorismo do Sebrae/ES, Lisandra Carneiro, revela que estar à frente do Prêmio pela primeira vez foi uma oportunidade de dar visibilidade a mulheres que movimentam a economia e transformam suas comunidades.

“Foram meses acompanhando histórias, trajetórias, sonhos e negócios de mulheres que colocam coragem e propósito em tudo o que fazem. Ver tantas empreendedoras se inscrevendo, acreditando no próprio potencial e compartilhando suas conquistas tornou essa jornada ainda mais significativa”.

Rumo à premiação nacional

A cerimônia estadual é uma das etapas do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Depois da escolha das vencedoras em cada estado e no Distrito Federal, as empreendedoras avançam para a Etapa Regional. Nessa fase, um júri avaliará as candidatas e selecionará uma vencedora por categoria para seguir para a disputa nacional.

Ao todo, 35 vencedoras regionais participarão da Etapa Nacional. Entre 28 de setembro e 28 de outubro, uma comissão nacional fará a avaliação das empreendedoras que avançaram na competição.

A participação das vencedoras regionais no evento de Premiação Nacional está prevista para 17 de novembro de 2026 e será realizada no Espírito Santo. Ao final do processo, serão escolhidas 15 vencedoras nacionais, com premiações de Ouro, Prata e Bronze nas cinco categorias do prêmio.

As vencedoras estaduais recebem premiação em dinheiro:

Ouro: R$ 5 mil

Prata: R$ 3 mil

Bronze: R$ 2 mil

Na etapa nacional, as representantes concorrem aos respectivos prêmios:

Ouro: R$ 50 mil

Prata: R$ 30 mil

Bronze: R$ 20 mil

Veja quem são as finalistas (em ordem alfabética):

Ciência e Tecnologia

Anna Paula de Souza Rampazzo

Karla Santos Feu

Marina Cricco

Rafaela Morra Marques

Rayssa Pereira do Nascimento Mendes

Microempreendedora Individual (MEI)

Ana Paula Carvalho

Fernanda Giori Smarcaro

Franthiesca Rodrigues Pegoretti

Pâmela Z Z Rosetti

Stael Magesck Serra

Negócios Internacionais

Micheli Sossai

Mirella Ribeiro Alves de Souza

Produtora Rural ou Artesã

Alcione Patrícia Diirr Bertoli

Angelina Balarine

Carolini Freitas Menegardo

Jurema Conceição Gonçalves

Thaiz Romão

Pequenos Negócios

Flora Gomes Machado

Geuziana Araújo Guizzardi

Juliana Nepomuceno da Silveira

Margaret Siqueira

Virginia Endlich Fiorese

Serviço

Cerimônia Estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026

Data: 10 de setembro de 2026

Horário: 17h

Local: Cerimonial Ferrari Eventos – Rua Constante Sodré, 540 – Santa Lúcia – Vitória/ES

Próximas etapas

Etapa Regional – análise e seleção das vencedoras regionais: 1º a 25 de setembro de 2026

Etapa Nacional – análise e seleção das vencedoras nacionais: 28 de setembro a 28 de outubro de 2026

Evento de Premiação Nacional: 17 de novembro de 2026

FOTO THIAGO GUIM