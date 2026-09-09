Prêmio Sebrae Mulher de Negócios anuncia vencedoras da etapa estadual nesta quinta (10)
Expectativa é que o evento reúna 300 participantes entre autoridades, finalistas do prêmio e seus convidados, avaliadoras voluntárias e empreendedoras em geral
A noite desta quinta-feira, 10 de setembro, promete ser especial para as finalistas do Prêmio Sebrae Mulher Negócios 2026. Durante a cerimônia, que será realizada no Cerimonial Ferrari Eventos, em Vitória, a partir das 17h, serão anunciadas as vencedoras da etapa estadual nas categorias Ciência e Tecnologia; Microempreendedora Individual (MEI); Negócios Internacionais; Produtora Rural ou Artesã e Pequenos Negócios.
A expectativa é que o evento reúna 300 participantes entre convidadas institucionais, autoridades, finalistas do prêmio e seus convidados, avaliadoras voluntárias e empreendedoras que integram a Rede Sebrae Delas. Esta edição do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios se destacou dos anos anteriores pelo aumento do número de inscrições. Foram 396 inscrições, o que representa um crescimento de 256,8% se comparado com 2025, com 111 inscrições.
A gestora do Sebrae Delas e de Afroempreendedorismo do Sebrae/ES, Lisandra Carneiro, revela que estar à frente do Prêmio pela primeira vez foi uma oportunidade de dar visibilidade a mulheres que movimentam a economia e transformam suas comunidades.
“Foram meses acompanhando histórias, trajetórias, sonhos e negócios de mulheres que colocam coragem e propósito em tudo o que fazem. Ver tantas empreendedoras se inscrevendo, acreditando no próprio potencial e compartilhando suas conquistas tornou essa jornada ainda mais significativa”.
Rumo à premiação nacional
A cerimônia estadual é uma das etapas do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Depois da escolha das vencedoras em cada estado e no Distrito Federal, as empreendedoras avançam para a Etapa Regional. Nessa fase, um júri avaliará as candidatas e selecionará uma vencedora por categoria para seguir para a disputa nacional.
Ao todo, 35 vencedoras regionais participarão da Etapa Nacional. Entre 28 de setembro e 28 de outubro, uma comissão nacional fará a avaliação das empreendedoras que avançaram na competição.
A participação das vencedoras regionais no evento de Premiação Nacional está prevista para 17 de novembro de 2026 e será realizada no Espírito Santo. Ao final do processo, serão escolhidas 15 vencedoras nacionais, com premiações de Ouro, Prata e Bronze nas cinco categorias do prêmio.
As vencedoras estaduais recebem premiação em dinheiro:
Ouro: R$ 5 mil
Prata: R$ 3 mil
Bronze: R$ 2 mil
Na etapa nacional, as representantes concorrem aos respectivos prêmios:
Ouro: R$ 50 mil
Prata: R$ 30 mil
Bronze: R$ 20 mil
Veja quem são as finalistas (em ordem alfabética):
Ciência e Tecnologia
Anna Paula de Souza Rampazzo
Karla Santos Feu
Marina Cricco
Rafaela Morra Marques
Rayssa Pereira do Nascimento Mendes
Microempreendedora Individual (MEI)
Ana Paula Carvalho
Fernanda Giori Smarcaro
Franthiesca Rodrigues Pegoretti
Pâmela Z Z Rosetti
Stael Magesck Serra
Negócios Internacionais
Micheli Sossai
Mirella Ribeiro Alves de Souza
Produtora Rural ou Artesã
Alcione Patrícia Diirr Bertoli
Angelina Balarine
Carolini Freitas Menegardo
Jurema Conceição Gonçalves
Thaiz Romão
Pequenos Negócios
Flora Gomes Machado
Geuziana Araújo Guizzardi
Juliana Nepomuceno da Silveira
Margaret Siqueira
Virginia Endlich Fiorese
Serviço
Cerimônia Estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026
Data: 10 de setembro de 2026
Horário: 17h
Local: Cerimonial Ferrari Eventos – Rua Constante Sodré, 540 – Santa Lúcia – Vitória/ES
Próximas etapas
Etapa Regional – análise e seleção das vencedoras regionais: 1º a 25 de setembro de 2026
Etapa Nacional – análise e seleção das vencedoras nacionais: 28 de setembro a 28 de outubro de 2026
Evento de Premiação Nacional: 17 de novembro de 2026
FOTO THIAGO GUIM