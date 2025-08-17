Prepara-se para se emocionar com Enzo Krieger em “A Vida de Jó”

Enzo Krieger está prestes a estrear seu primeiro protagonista na televisão, na série “A Vida de Jó”, da Record TV, escrita por Cristiane Cardoso.

No papel principal da trama, o ator mergulhou em um personagem denso e emocionalmente exigente, que promete tocar o público. Jó foi um homem que perdeu tudo, menos sua fé, mesmo diante de muitos sofrimentos

“Descobrir Jó foi uma experiência transformadora. Percebi o quanto ele é humano e o quanto pode nos ensinar”, comenta Enzo.

Krieger deixou São Paulo e se mudou para o Rio de Janeiro onde as gravações da série foram feitas. Em seu primeiro projeto na emissora, sua experiência com a nova casa não poderia ter sido melhor:

“A emissora, os diretores, a equipe técnica, todos criaram um ambiente de trabalho leve e respeitoso. Isso faz toda a diferença, principalmente quando se está imerso em um trabalho tão grandioso como esse.”

A estreia de “A Vida de Jó” marca o início de um novo capítulo na carreira de Enzo Krieger, refletindo sua evolução artística.

A série de 20 capítulos, dirigida por Alexandre Avancini, estará disponível para o público a partir de 15 de agosto, na Univer Vídeo.

foto Ieda Ribeiro