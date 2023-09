Presidente da ALES, deputado Marcelo Santos, participa de encontro em Brasília

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, junto com o líder da bancada capixaba, deputado Da Vitória, esteve presente nesta terça-feira, 19, em Brasília, participando de um encontro com a presença do deputado Marangoni, coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Gerenciamento e Gestão de Resíduos Sólidos. A reunião contou ainda com a participação de lideranças parlamentares.

A delegação capixaba compartilhou experiências bem-sucedidas implementadas no Espírito Santo, além de discutir ações e estratégias para o aprimoramento das políticas relacionadas aos resíduos sólidos no Brasil e contribuições à Reforma Tributária.

“Essa reunião demonstra nosso compromisso em promover soluções sustentáveis e contribuir para um futuro mais ambientalmente responsável. O evento ressaltou a importância da colaboração entre estados e parlamentares em âmbito nacional no compartilhamento de experiências bem-sucedidas implementadas no Espírito Santo, além de discutir ações e estratégias para o aprimoramento das políticas relacionadas aos resíduos sólidos no Brasil”, ressaltou o deputado Marcelo Santos (Podemos ES).

O parlamentar também se reuniu com a presidente nacional do Podemos, Deputada Renata Abreu, fazendo a entrega da Comenda Domingos Martins e o título de cidadania Espírito-Santense.

“A deputada federal, em sua liderança no partido, tem auxiliado a bancada capixaba na busca por recursos e investimentos em prol do desenvolvimento do nosso Estado, portanto essa homenagem é muito merecida”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa do ES.

Em sua estada em Brasília, Marcelo Santos também se reuniu com os deputados federais em busca de parcerias e novos investimentos para o estado.