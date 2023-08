Deputado Marcelo Santos se reúne com Presidentes de Câmaras de Vereadores

Dando continuidade ao trabalho de valorizar e reconhecer o papel dos legisladores municipais, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, reuniu-se, na manhã desta quarta-feira, 3, com os Presidentes de Câmaras de Vereadores de 26 municípios capixabas. O encontro foi realizado na presidência da Ales e resultou na assinatura dos protocolos de adesão ao Colégio Permanente das Casas Legislativas.

A criação do Colégio Permanente de Presidentes das Casas Legislativas do Espírito Santo é uma forma de fortalecer os legislativos, que têm papel vital na vida das pessoas. Com mais essa ferramenta, a Assembleia Legislativa busca aprimorar o diálogo entre o poder público e a sociedade, visando produzir mais e melhores resultados para a população.

Através da Casa dos Municípios, a Assembleia Legislativa está firmando parcerias para fortalecer o trabalho dos vereadores. O corpo técnico do Poder Legislativo vai auxiliar os vereadores em demandas como revisão de leis orgânicas, transferência de tecnologia e cursos de capacitação através do Interlegis.

“Essa iniciativa visa promover a interação, o reconhecimento e a valorização do trabalho realizado pelos vereadores, que têm contato direto com a população e são responsáveis por autorizar e fiscalizar as ações realizadas pelas prefeituras em benefício dos cidadãos capixabas”, destacou o presidente Marcelo Santos.

O presidente da Ascanves (Associação das Câmaras Municipais do Espírito Santo), Cezinha Ronchi, agradeceu a iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, em apoiar o trabalho dos 860 vereadores existentes nos 78 municípios capixabas. Ele enfatizou a importância do diálogo e da cooperação entre os poderes legislativos para atender às necessidades e demandas da população de forma efetiva.

Durante a reunião, foram discutidos temas relevantes para o desenvolvimento dos legislativos municipais, como o fortalecimento das funções legislativas, aprimoramento das atividades de fiscalização, a implementação de políticas públicas locais e a busca por maior autonomia dos municípios.

Marcelo Santos destacou a importância da parceria entre a Assembleia e as Câmaras de Vereadores para promover o bem-estar da população. “Os vereadores são fundamentais na representação dos interesses das comunidades locais, e o trabalho conjunto é essencial para o progresso do estado como um todo”.

O encontro deixou uma perspectiva otimista de cooperação e colaboração mútua entre a Assembleia Legislativa e as Câmaras de Vereadores, visando o fortalecimento da democracia, o desenvolvimento dos municípios e o bem-estar dos cidadãos capixabas.

Participaram do encontro os seguintes presidentes de Câmaras Municipais:

Edvan Piorotti – Itarana

Fernando Porkin – Ibatiba

Leandro Piquet – Vitória

Odélio Cocó – Itaguaçu

Bruno Araújo – Santa Teresa

Robson – Vila Valério

Cezinha Ronchi – Marechal Floriano

Carlos Venâncio – Boa Esperança

Denis Pereira Amâncio – Pedro Canário

Marcelo Berger – Afonso Cláudio

Paulinho da Graúna – Itapemirim

Leandro Gomes da Cruz – Baixo Guandu

Mário Lúcio – Apiacá

Valmir Santiago – Guaçuí

Rodolpho Diirr – Rio Novo do Sul

Leonel Meneguite – São Domingos do Norte

Felippe Coitinho Martins – Colatina

Leandro Bragatto – São Gabriel da Palha

Ediana Carla – Iconha

Roberto Kuster Becker- Laranja da Terra

Roberto João Mozelli – São José do Calçado

Muiú – Mimoso do sul

Judaci – Rio Bananal

Brás Zagotto – Cachoeiro de Itapemirim

Willian Duarte – Marataízes

