Presidente da Assembleia, Marcelo Santos, recebe comitiva da República Tcheca

28 de novembro de 2023

Embaixadora e cônsules vieram inaugurar Consulado Honorário em Vitória e dialogar parcerias comerciais e culturais

Na tarde desta terça-feira, dia 28, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo recebeu uma ilustre delegação composta pela Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária da República Tcheca no Brasil, Pavla Havrlíková, o Cônsul-Geral da República Tcheca em São Paulo, Miloš Sklenka, e a Cônsul Honorária da República Tcheca em Vitória, Nathália Neves Burian. A comitiva foi recebida pelo presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos.

O encontro foi marcado por discussões sobre possíveis parcerias comerciais e culturais entre o Brasil, o Espírito Santo e a República Tcheca. Durante a visita foram abordadas diversas oportunidades de colaboração nos campos de logística, comércio bilateral e investimentos mútuos.

O presidente Marcelo Santos destacou a importância dessa diplomacia ativa visando fortalecer laços, promover diálogos e criar oportunidades, como parte de uma estratégia de ampliação das relações internacionais do Estado.

“Estamos comprometidos em fortalecer as ligações econômicas e culturais entre o Espírito Santo e países parceiros, visando benefícios mútuos e um desenvolvimento contínuo”, ressaltou o presidente, tanto em questões comerciais quanto culturais.

A Embaixadora da República Tcheca no Brasil, Pavla Havrlíková, expressou seu interesse em explorar oportunidades de investimento e comércio no Espírito Santo, reconhecendo o estado como um local de potencial promissor para relações comerciais, especialmente em áreas como logística, energia e parcerias estratégicas.

“A República Tcheca é o país mais industrializado da União Européia. Temos indústria automobilística e de equipamentos para agricultura fortes. Queremos oferecer soluções da alta tecnologia para agricultura no Espírito Santo”.

A República Tcheca está inaugurando nesta terça-feira, 28, o consulado honorário em Vitória, que ficará a cargo de Nathália Neves Burian como Cônsul Honorária no estado.

A visita da representação tcheca faz parte de uma série de intercâmbios diplomáticos que têm ocorrido na Assembleia Legislativa ao longo do ano. Desde o início de 2023, o Poder Legislativo capixaba abriu suas portas para diversos representantes consulares, incluindo o Cônsul Geral do Japão no Rio de Janeiro, Ken Hashiba, acompanhado pela Cônsul Cultural do Japão, Rina Ishikawa; Joachim Schemel, Cônsul Geral Adjunto do Consulado Geral da Alemanha no Rio de Janeiro; e a Cônsul-Geral dos Estados Unidos, Jacqueline Ward, junto com Giscard Guilloteau, Cônsul para Assuntos Políticos.

