Presidente da Assembleia do ES presta homenagem às mulheres da segurança pública

8 de agosto de 2023

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, reuniu nesta terça-feira (08) mulheres que atuam na segurança pública do Espírito Santo para prestar uma homenagem no Dia Estadual da Mulher Policial Militar, Bombeiro Militar e Policial Civil. Esse dia foi instituído pela Lei 10291. A homenagem teve como objetivo reconhecer e valorizar a dedicação e a coragem das profissionais que atuam em no estado.

“Mulheres que fazem parte das nossas forças de segurança não apenas superam obstáculos, mas também mostram sua força e habilidade diariamente para garantir a segurança de nossa sociedade. Elas servem como fonte de inspiração para todos nós”, afirmou Marcelo Santos em seu discurso às homenageadas.

A solenidade teve a presença do tenente-coronel Almir Cruz, representando o comando geral da Polícia Militar; do coronel Roger Vieira do Amaral, subcomandante geral do Corpo de Bombeiros; da delegada Andreia Maria Pereira dos Santos, representando o Delegado Chefe da Polícia Civil; e do Major Ubirajara Egg de Resende, diretor de segurança da Assembleia Legislativa.

Durante o evento, o coronel Roger expressou seu agradecimento ao deputado Marcelo Santos pela homenagem e pelo respeito às mulheres na segurança pública, destacando o crescente papel delas nas corporações, fruto de sua competência e profissionalismo.

A delegada enfatizou que a homenagem reconhece as mulheres que ocupam diversas posições, desde cargos de gestão até a linha de frente no combate à criminalidade.

Marcelo Santos ressaltou que a homenagem é uma forma de reconhecimento do Poder Legislativo e assegurou que, durante sua gestão, dará ênfase à valorização e ao reconhecimento das mulheres em todas as esferas de poder.

Homenageadas

Laysa Fernanda Gadioli – TEN CEL PM

Luciana Lopes Carrijo Ferrari – TEN CEL PM

Viviane Saliba Nascimento – TEN CEL PM

Emília Alves – TEN CEL PM

Marinete Félix Cordeiro – TEN CEL PM

Camila Muniz Monteiro – TEN CEL PM

Leomara Ferreira Santana – TEN CEL PM

Manuela do Amaral Pinheiro – 1º SGT PM

Janaina de Almeida Ribeiro – 3º SGT PM

Mylena Calmon Lopes – CB PM

Marcela Ribeiro Melo – CB PM

Pollyanna Ferreira Paes – CB PM

Lorena Nascimento dos Santos – SD PM

Nágila Silva Barbosa da Cruz – CAP PM

Priscilla Jane Oliveira Blackman – CAP RR PM

Camila Morais Siller – SD PM

Madalena Bungenstab – CAP BM

Gabriela Andrade de Carvalho – CAP BM

Carla Andresa Nascimento Silva – CAP BM

Maria Cláudia Aquino Alcoforado Trindade – CAP BM

Lorena Sarmento Rezende – MAJ BM

Fabiane Cruz Pavani da Silva – MAJ BM

Flávia Cruz Pavani Rodrigues – CAP BM

Joana D’Arc de Mendonça Cardoso – 2º TEN BM

Jéssica Maria da Silva Luna – CB PM

Priscila de Souza Rocha – SD BM

Mariana Nascimento de Oliveira – SD BM

Elizângela Bueno – SGT BM

Geisiane Mandelli de Lima – CB BM

Mellina Suares Mitrogiannis – CB BM

Pamela Rodrigues Casthilone Athayde – CB BM

Alessandra Mendes Pazeto – INVESTIGADORA PC

Andreia Maria Pereira dos Santos – DELEGADA PC

Natália Tenório Sampaio – DELEGADA PC

Maria Carolina Borges Neves – INVESTIGADORA PC

foto Lucas S. Costa