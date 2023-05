Presidente da ALES, Marcelo Santos, visita Superintendência de Saúde de Cachoeiro

today5 de maio de 2023 remove_red_eye35

Os dados foram apresentados ao presidente da Assembleia Legislativa em visita à unidade

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado Marcelo Santos, visitou nesta sexta-feira, 5, a Superintendência de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, localizada na região sul do estado. Acompanhado do superintendente Márcio Clayton e sua equipe, Marcelo conheceu de perto o trabalho realizado na unidade que é a segunda maior em volume de atendimento no estado, abrangendo 26 municípios.

Durante a visita foram apresentados dados sobre o atendimento prestado pela Superintendência de Saúde do Sul. No ano passado, a unidade atendeu mais de 200 mil pacientes, sendo que as especialidades mais demandadas foram cardiologia, ortopedia e oftalmologia. Além disso, foi destacado que no atendimento à mulher não há demanda reprimida e que exames de alta complexidade são prontamente atendidos.

O presidente da Ales destacou a importância do trabalho desenvolvido na Superintendência de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, e ressaltou o compromisso em ampliar ainda mais o serviço médico especializado para a população do Sul do estado.

“É muito importante conhecer de perto o trabalho que está sendo feito aqui na região sul do estado. Vamos continuar trabalhando para garantir que mais pessoas tenham acesso a um atendimento médico de qualidade e que a saúde seja tratada com a devida importância”, afirmou Marcelo Santos.

Durante a visita foram discutidas ainda as demandas e necessidades da Superintendência de Saúde do Sul, visando a melhoria do atendimento prestado à população.

O superintendente Márcio Clayton destacou a importância da parceria com a Ales para a implementação de ações que possam melhorar ainda mais o serviço de saúde oferecido na região. A visita do presidente da Ales à Superintendência de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim demonstra o comprometimento das autoridades com a saúde da população do estado. É importante que medidas sejam tomadas para garantir que mais pessoas tenham acesso a um atendimento médico de qualidade e que a saúde seja tratada com a devida importância em todo o Espírito Santo.

Marcelo Santos tem viajado com frequência para conhecer de perto as demandas da população e fortalecer o trabalho que vem sendo feito pelos prefeitos dos 78 municípios capixabas.

por Nety Façanha

fotos Bruno Fritz