Presidente Kennedy anuncia proposta para reajuste salarial e auxílio alimentação em 2022

today18 de novembro de 2021 remove_red_eye23

Após anunciar o reajuste salarial dos profissionais do magistério, o município de Presidente Kennedy agora está concluindo os procedimentos para a concessão de reajuste salarial de todos os servidores públicos. O objetivo é realizar a recomposição do percentual de defasagem da remuneração dos servidores, corrigindo distorções salariais de mais de seis anos.

Devido as vedações impostas pela Lei Complementar 173/2020, a intenção é concluir os procedimentos ainda neste ano, para que o Projeto de Lei seja encaminhado para apreciação e votação da Câmara Municipal no início de 2022.

Auxílio Alimentação (ticket)

Também está em fase final de estudo o reajuste no auxílio alimentação (ticket) dos servidores públicos municipais, também a partir de janeiro de 2022.



Para o Prefeito Dorlei Fontão da Cruz, o aumento é um dos compromissos da atual gestão. “Isso nada mais é do que o reconhecimento do trabalho bem feito e da dedicação dos nossos servidores. É gratificante ter a oportunidade de elevar a qualidade de vida dos nossos profissionais” afirma Dorlei.