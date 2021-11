PRESIDENTE KENNEDY | De acordo com nota, obra com poste no meio da via não foi inaugurada

Um fato inusitado está dando o que falar nas redes sociais. Sem contar a preocupação e revolta dos motoristas que passam pela estrada: a inauguração de uma via municipal que foi reformada no interior da cidade de Presidente Kennedy, e que foi deixado dois postes de energia no meio da pista, na localidade que liga São Paulo e Cabral.

A situação está deixando moradores e motoristas apreensivos, que temem acidentes na região, principalmente durante a noite, quando fica reduzida a visibilidade. Mas mesmo assim a estrada está liberada.

A prefeitura de Kennedy informou que foi feita a solicitação da remoção e recolocação dos postes, mas que a Escelsa ainda não fez o serviço.

Já a concessionária de energia elétrica disse que está fazendo um estudo técnico e que está dentro dos prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).



A obra, que foi licitada em 2016, na gestão de Amanda Quinta (PSDB) e de responsabilidade da prefeitura municipal, custou R$ 7.858.135,33.

Nota da Escelsa na íntegra

“A Prefeitura de Presidente Kennedy informou que já solicitou a EDP, concessionária de energia elétrica do Espírito Santo, a retirada e recolocação dos postes que estão na estrada, porém, o serviço ainda não foi feito. A EDP, por sua vez, informou que realiza um estudo técnico para realocação dos postes, mas destacou que a prefeitura deveria ter feito o pedido no início das obras para que os serviços pudessem ser realizados de forma conjunta. A concessionária não informou quando será realizado, mas destacou que segue o prazo estabelecido pelo setor elétrico”.

Por meio de nota oficial, a prefeitura de Presidente Kennedy disse que tem enfrentado muitas dificuldades com a realocação de postes em diversos trechos do município.

“A Prefeitura de Presidente Kennedy está enfrentando dificuldades com a realocação de postes em diversos trechos do Município. Desde janeiro de 2020, já foram solicitados realocação de 51 postes junto à EDP ES em diversas comunidades do interior, locais onde foram feitas obras de asfaltamento ou apontadas necessidades de adequações na rede elétrica. Até o momento, somente a comunidade de Jaqueira foi atendida.

No caso dos 16 postes a serem realocados na Rodovia São Paulo/ES162 x Cabral/Divisa com Itapemirim, em Cabral, a EDP ES foi informada da necessidade de realocação dos postes em julho do ano passado, data do início das obras de asfaltamento do trecho de 7,8 quilômetros. Apenas no dia 13 de outubro de 2021 a EDP informou por meio de um ofício que o valor estimado para o serviço de realocação e construção da nova rede elétrica era de 290 mil reais, porém não foi encaminhado nenhum boleto bancário para realização do pagamento até a presente data ou informado um prazo para execução do serviço.

Sempre antes de iniciar as melhorias, a Secretaria de Obras informa à EDP ES a necessidade de remoção ou realocação dos postes em tempo hábil durante as obras e efetua o pagamento para realização do serviço.

Ainda, devido as dificuldades, riscos aos cidadãos e até mesmo necessidade de paralisação das benfeitorias à população, a Secretaria Municipal de Obras registrou um Boletim de Ocorrência no dia 25 de maio de 2021, alertando sobre o perigo de acidentes em diversos trechos do município onde há postes próximos a estradas e solicitou providências necessárias o mais breve possível. Até o momento, não houve nenhuma resposta da EDP.

O Município sinalizou os locais onde há risco aos motoristas e pedestres e aguarda o mais breve possível a realocação e adequações da rede elétrica por parte da EDP ES.

Apesar de parte da obra concluída, a prefeitura ainda não a inaugurou e a rodovia continua em obras”, finalizou.



foto reprodução TV Gazeta