Presidente Kennedy é o que mais investiu em educação e saúde em 2021 no ES

today15 de julho de 2022 remove_red_eye21

O Anuário das Finanças dos Municípios Capixabas de 2022 apontou que o município de Presidente Kenney foi o que mais investiu em Educação no Espírito Santo: R$ 22,1 mil por aluno. Na área da saúde foram R$ 4,6 mil por habitante – os dados são referentes ao ano de 2021.

Na educação, Presidente Kennedy investe na infraestrutura das escolas, distribuição de material escolar e uniformes, boa alimentação, professores capacitados e motivados, transporte de qualidade e material lúdico para garantir a qualidade da educação e boas condições de aprendizagem. Além disso, são ofertadas bolsas de estudo por meio do Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior e Técnico no Município de Presidente Kennedy – PRODES/PK, do ensino técnico ao doutorado.

Na saúde o município vem realizando investimentos na melhoria da estrutura das unidades de saúde, aquisição de novas ambulâncias e equipamentos, convênios e consórcios para garantia de acesso à consultas avançadas e investimentos em transporte sanitário. Contra a Covid-19 foram compradas novas geladeiras para estocagem das vacinas nas Unidades de Saúde, aproximando a população do imunizante, e a realização de mutirões de vacinação.

Confira os principais números de Presidente Kennedy no Anuário das Finanças dos Municípios Capixabas de 2022:

Investimentos gerais

Geral – 5º Lugar no ES: R$ 99.493.846,57

Per capta – 1º lugar no ES: R$ 8.474,05 por habitante

Saúde

Geral – 14º Lugar no ES: R$ 54.939.401,87

Per capta – 1º lugar no ES: R$ 4.679,28 por habitante

Educação

Geral – 14º Lugar no ES: R$ 66.253.286,50

Per capta – 1º lugar no ES: R$ 22.187,97 por aluno

Assistência Social

Geral – 32º Lugar no ES: R$ 3.547.252,33

Per capta – 5º lugar no ES: R$ 302,13 por habitante