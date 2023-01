PRESIDENTE KENNEDY | Prefeitura vai retomar obras de recapeamento de ruas no Centro

today30 de janeiro de 2023 remove_red_eye60

A execução de melhorias na infraestrutura urbana da cidade de Presidente Kennedy tem se intensificado pela prefeitura de Presidente Kennedy com ações importantes em diversas frentes de trabalho.

Prova disso, é que nesta segunda-feira (30) o prefeito Dorlei Fontão e o secretário de Obras, Luiz Fernando Busato, assinaram contrato com a empresa RDJ Engenharia para a retomada da execução de obras de recapeamento em diversas ruas da sede. Além do recapeamento asfáltico, o contrato prevê a instalação de novas sinalizações de trânsito verticais e horizontais. A previsão é que as obras tenham início no mês de fevereiro.

As ações vão dar melhores condições de trafegabilidade, escoamento de materiais e transportes, além de maior conforto ao transitar pelas ruas do município, tendo em vista que diversas ruas do Centro contam com calçamento em paralelepípedo, contendo irregularidades em seu alinhamento.

Antes do novo revestimento asfáltico a ser aplicado nas ruas são feitos pequenos reparos e limpeza da via. Em seguida a camada de asfalto é colocada e a nova sinalização de trânsito instalada.

Em 2021 o munícípio contratou uma outra empresa para executar este mesmo serviço nas ruas de Presidente Kennedy, mas a firma não cumpriu com cláusulas do contrato e teve o acordo rescindido pela prefeitura e foi penalizada.

Muro de arrimo

O prefeito Dorlei Fontão e o secretário de Obras, Luiz Fernando Busato, assinaram mais um contrato nesta segunda-feira. Desta vez para a construção de um muro de arrimo na Rua Demétrio Calassara, atrás da nova Delegacia de Polícia, que está sendo construída no bairro Morro das Flores.

As obras devem durar seis meses e fazem parte dos investimentos do munícipio na construção da nova Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy.