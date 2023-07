PRESIDENTE KENNEDY lança edital de recadastro no Prodes 2023/2

today4 de julho de 2023 remove_red_eye73

A Secretaria Municipal de Educação divulgou o edital para recadastramento de bolsitas no Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior e Técnico no Município de Presidente Kennedy – PRODES/PK. Os interessados em se recadastrar para bolsas de Curso Técnico, Ensino Superior (graduação) e Pós-graduação (latu sensu e strictu sensu) tem até o dia 28 de julho para realizarem a solicitação.

A ficha de inscrição está disponibilizada no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal (www.presidentekennedy.es.gov.br) e também na Comissão do Prodes. Após preenchimento, a ficha deverá ser registrada no Protocolo da Prefeitura e direcionada à Comissão de Avaliação e Acompanhamento – Prodes, juntamente com toda a documentação legal exigida, conforme Edital.

Editais

RECADASTRO

EDITAL PRODES/PK

FICHA DE RECADASTRO – BOLSA DE ESTUDOS

TERMO DE COMPROMISSO