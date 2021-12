Presidente Kennedy terá Centro de Referência Especializado em Assistência Social

A cidade de Presidente Kennedy, na microrregião Litoral Sul, terá um Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas). Esse foi o anúncio que o governador do Estado, Renato Casagrande, fez nesta sexta-feira (10) no município. O novo equipamento socioassistencial vai melhorar a rede de proteção social local, permitindo a oferta de serviços especializados e continuados de melhor qualidade às famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos.

A construção do Creas no município inclui a instalação de um espaço de acolhida e escuta qualificada, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, e priorizando a reconstrução de relações familiares. O Governo do Estado vai investir R$ 1 milhão, enquanto o Município terá uma contrapartida de R$ 282.952,83.

Além do novo equipamento, Presidente Kennedy recebeu outros investimentos na área da assistência social. O município tem 678 famílias beneficiárias do Cartão ES Solidário, que é um benefício de transferência de renda, destinado às famílias que já estão na base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O auxílio visa a compra de itens básicos que as famílias consideram como mais relevantes, incluindo alimentos, medicamentos, botijão de gás, roupas, etc.



“É uma alegria vir novamente a Presidente Kennedy neste fim de ano e ver o que estamos fazendo no município. 2021 termina melhor do que o ano passado. Somos um Estado organizado desde 2012, ainda no meu primeiro governo, e agora estamos ainda mais organizados. Somos o Estado que mais faz investimento em infraestrutura e na educação, além do quinto mais competitivo do País. A construção desse Creas é mais uma ação voltada às pessoas mais vulneráveis, que sofreram muito nessa pandemia. O Brasil é um país desigual e precisamos investir em educação e assistência social para reduzir essa desigualdade e gerar oportunidades aos capixabas”, afirmou o governador Casagrande.



A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, destacou a necessidade de construções novas e modernas para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários. “Entendemos também que proteção social é garantir direitos e dignidade às pessoas, especialmente às mais vulneráveis. A pandemia dificultou a vida de muitas pessoas e ter um benefício que possibilite a essas pessoas ter acesso básico à alimentação, gás e para medicamentos é fundamental. E o Cartão ES Solidário tem possibilitado isso”, acrescentou.

O governador Renato Casagrande e autoridades também participaram da inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil de Jaqueira.

Desenvolvimento

Ainda em Presidente Kennedy, uma solenidade marcou a entrega de mais uma liberação de contrato de financiamento do Fundesul de Presidente Kennedy, operado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). O empreendedor Ricardo Galito Pessoa, que atua com venda de produtos de festas, assinou o seu terceiro contrato com o Fundo e o financiamento vai possibilitar a expansão da loja.



De acordo com o diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira, o Fundesul é uma ferramenta para conferir dinamismo à economia do município. “Presidente Kennedy é um município que tem sua economia construída com base no agronegócio e na exploração do petróleo. Com os recursos provenientes dos royalties, a prefeitura do município e o Bandes construíram um fundo capaz de atrair novos investimentos e solidificar os negócios locais”, ressaltou.



Abud de Oliveira destacou que o Bandes atua com políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico e este é um fator preponderante para o sucesso dessas iniciativas. “Alinhamos a disponibilidade de recursos, a orientação para o acesso ao crédito e um planejamento de futuro voltado à geração de empregos, renda e competitividade da economia em Kennedy”, acrescentou.



O diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, e membro do Conselho Gestor do Fundesul Kennedy, disse que o diálogo com a Prefeitura de Presidente Kennedy possibilitou a consolidação e a retomada das operações do Fundo, que estavam suspensas há alguns meses.



“Essa metodologia de acesso ao crédito, com agilidade de condições adequadas, permite que os recursos do município potencializem a diversificação da economia local. Além do papel de atração de novos investimentos, os financiamentos do Fundo podem contribuir para ampliar a competitividade das empresas já existentes. Os empresários interessados em adquirir os financiamentos podem procurar o Bandes, por meio da nossa gerente de Negócios, ou a Prefeitura”, frisou Kneip.



O governador Renato Casagrande participou ainda da reinauguração da Praça Manoel Fricks Jordão, no Centro de Presidente Kennedy.