PRESIDENTE KENNEDY | Trecho entre as praias de Marobá e Neves será interditado

today6 de março de 2025 remove_red_eye99

Restrição faz parte das obras do Porto Central e segue normas ambientais e de segurança

A Prefeitura de Presidente Kennedy informa que, a partir do dia 10 de março, próxima segunda-feira, um trecho de 3,1 km da orla do município, entre as Praias de Marobá e Neves, passará a ser uma área restrita, sem acesso permitido ao público.

A medida está prevista no planejamento do projeto do Porto Central e em conformidade com o licenciamento ambiental e busca prevenir riscos de acidentes, tanto para os trabalhadores quanto para os frequentadores da região.

Para reforçar essa mudança, a partir da próxima semana, o local contará com sinalização adequada e monitoramento contínuo, garantindo que a população esteja devidamente orientada. A Prefeitura de Presidente Kennedy reforça que essa ação é fundamental para a execução segura e eficiente das obras, bem como para a preparação da operação plena do Porto Central.

Os interessados em mais informações sobre a restrição ou o andamento do projeto podem buscar esclarecimentos pelos canais oficiais de comunicação do Porto Central.