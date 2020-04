Presidentes de partidos acham melhor adiar eleição de outubro

today31 de março de 2020 remove_red_eye25

Apesar do governador Renato Casagrande (PSB) ter dito que é contra prorrogar o calendário eleitoral e adiar as eleições de outubro, alguns presidentes de partidos e pré-candidatos às eleições deste ano discordam.

Presidente do DEM e pré-candidata a prefeita de Marataizes, a deputada federal Norma Ayub diz que não é o momento adequado para pensar em processos eleitorais. “Atualmente enfrentamos muitas dificuldades e nossas vidas estão em risco. Não estamos convivendo com nossos amigos e nem desenvolvendo nossas atividades com normalidade”, afirmou a deputada.

Pré-candidato a prefeito da Serra e presidente regional do PDT, o deputado federal Sérgio Vidigal diz que se o atual quadro for mantido por mais 60 dias, ele não vê outra alternativa, se não adiar, porque a população estará em isolamento.

“Como a eleição é daqui a seis meses acho prudente aguardarmos o desenrolar dessa pandemia. Se mantendo o quadro nos próximos 60 dias, não vejo outra alternativa já que a orientação é de isolamento”, afirmou.