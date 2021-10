Previsão de chuva por toda a Região Sudeste nesta quarta-feira (20)

Na quarta-feira (20) a chuva continua no norte do Espírito Santo e existe um alerta para deslizamentos. A única área da Região Sudeste com tempo firme é o interior de São Paulo. Todas as demais áreas têm pancadas de chuva isoladas.

A temperatura na região varia entre 9 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 45% e 100%.

Alerta da Defesa Civil do ES: Deslizamentos para Guarapari. Evite áreas de risco e procure abrigo em locais seguros.



fonte: Brasil 61 e Somar Meteorologia