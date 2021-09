Primavera dita as cores do momento na moda

A época das flores chega inspirando os looks com uma paleta que traz vida às produções

As matizes vibrantes fazem parte da gama da primavera e suas combinações são cheias de energia e jovialidade, o que não poderia ser melhor na hora de fazer um mix & match, que vai aparecer cada vez mais nesse momento pré-verão.

Presente nos desfiles das maiores grifes high fashion, como Michael Kors, Molly Goddard, Miu Miu e Salvatore Ferragamo, o verde elétrico é a cor do momento e se destaca ainda mais por sua associação com a casa de moda italiana Bottega Veneta, que o utiliza muito em suas criações. Também, não é para menos, o tom e suas variações são, de fato, eletrizantes e sabem como marcar presença, dando vida aos looks.

Desta forma, não poderia ser diferente que a coloração fizesse parte das coleções Skazi e Tufi Duek, relevantes grifes que se antenam para as trends, sempre incorporando-as em suas criações de forma original, mas sem nunca perder a brasilidade.

Apesar do verde ser o favorito da vez, existem outras opções que também vão aparecer muito, inclusive fazendo misturas entre si. Uma dessas é a orquídea, que carrega a tonalidade quente do rosa, alegrando as peças, mas que mantém a elegância do fundo arroxeado.

O atlântico é uma nuance de azul claro e acinzentado, capaz de promover aquela base neutra que amamos e traz leveza para as produções.

A “casca de laranja” está sendo a favorita das blogueiras na hora de combinar cores, principalmente com o rosa. Não é para menos, cheio de vitalidade, é capaz de despertar até a criatividade. Para quem não gostava da pigmentação, agora é hora de repensar e aproveitar essa energia.

Outra cor fashion trend é o lavanda, que saiu das passarelas direto para as ruas. O tom pastel de lilás deixa as peças mais delicadas, sem perder a sobriedade. Sem dúvidas, é o must-have do seu armário!

E para fechar com chave de ouro: o amarelo “sorvete de manga” é energético, imponente e consegue, ao mesmo tempo, ser assim como seu nome: refrescante!

A paleta é cool, radiante e fresh, perfeita para a estação florida. A ideia é brincar com as alternativas, combinar e deixá-las alegrar os seus dias, trazendo aquele toque de jovialidade que a brisa de primavera é capaz de dar.