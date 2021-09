Primavera | Veja 5 tendências da moda masculina para a estação

O inverno já começa a se despedir e, com isso, os brasileiros se preparam para a primavera, a estação queridinha daqueles que gostam de um clima agradável. A boa notícia para aqueles que não abrem mão de estar na moda é que a primavera é um período rico em tendências.

De acordo com o modelo internacional Valmor Becker, a moda masculina será impactada por tendências que já começam a aparecer pelo Brasil. “A moda primavera já esteve nas passarelas internacionais e, agora, tem aparecido nas fotos de famosos e de digital influencers”, conta.

Para que você possa se preparar para a estação, Becker separou cinco tendências da moda masculina que não podem ficar de fora do seu guarda-roupa nessa primavera. Confira:

Listras verticais

As camisas de listras verticais, especialmente as mais grossas, são uma das principais tendências da moda masculina para a primavera.

“As camisas de listras verticais podem ser combinadas com chapéus, relógios e muitos outros acessórios. Além disso, podem ser utilizadas em diversos ambientes e ocasiões”, explica o modelo.

Camisas florais

Ainda sobre as camisas, Becker destaca os modelos em estampas florais. “A primavera traz consigo uma atmosfera tropical e, por isso, as peças estampadas com flores, com certeza, serão tendência neste ano”, comenta.

Assim como as camisas de listras verticais, as florais podem ser usadas com diversos acessórios.

Chapéus

Um acessório que promete ser tendência na moda masculina nesta primavera é o chapéu. “Os chapéus, ao contrário do que muitos pensam, não são usados somente na praia e na piscina. Nesta primavera, o acessório irá aparecer em combinação com diversas peças”, aponta Becker.

Colarinho cubano

As peças com colarinho cubano, especialmente as camisas, não poderão faltar no guarda-roupa dos homens que não querem ficar de fora das tendências de moda da primavera.

“O colarinho cubano é mais profundo e mais largo do que os colarinhos tradicionais. Por isso, a peça pode ser combinada com uma regata, que é usada por baixo. As camisas de colarinho cubano podem, ainda, apresentar as tendências de estampas, como as listras verticais e os desenhos florais”, comenta o modelo.

Moda sustentável

Por fim, Becker destaca a moda sustentável, que será uma das tendências não somente da primavera, mas também do verão.

“A preocupação com o meio ambiente tem se intensificado a cada dia. Por isso, a moda sustentável, que utiliza tecidos com fibras vegetais e outras matérias-primas naturais, não vai ficar de fora das tendências”, finaliza o top model.

Valmor Becker é modelo internacional e conheceu as passarelas aos 11 anos de idade. Em seu portfólio, tem desfiles para Colcci, Calvin Klein, Chili Beans e para a marca de relógios Cartier.

