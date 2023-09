Primeira Caravana de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do ES é realizada

Idealizada pela deputada estadual Camila Valadão, a Caravana lotou a Câmara de Vereadores de Conceição da Barra

Ontem, 31 de agosto, ocorreu no município de Conceição da Barra, a primeira audiência pública da Caravana dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

A atividade foi proposta pela deputada estadual Camila Valadão, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. “Nossa Caravana está baseada em 3 eixos principais: ampliar as ações e o alcance da Comissão de Direitos Humanos no interior do estado, promover o debate sobre o tema, socializando práticas e conhecimentos em Direitos Humanos e possibilitar espaços de escuta para acolhimento de demandas”, explica a parlamentar.

Mais de 150 pessoas compareceram ao evento que lotou a Câmara de Vereadores de Conceição da Barra. Diversos movimentos, entidades e representantes da sociedade civil e dos municípios próximos também compareceram à atividade.

“Nossa primeira Caravana foi um sucesso! Conseguimos mobilizar pessoas de vários municípios da região a partir de um debate muito qualificado e várias demandas para o Legislativo Estadual. Foi uma alegria poder levar a assembleia, a partir da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, para esse momento de escuta da sociedade”, afirma a deputada.

No evento foi distribuído aos participantes a Cartilha da Caravana, um documento que sistematiza informações acerca da temática.

Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, será a segunda cidade a sediar a Caravana. A data e horário da atividade ainda serão aprovadas em reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Casa.

“Estamos bastante confiantes de que o projeto será também muito bem recebido em Cachoeiro, resultando em ações concretas e políticas públicas construídas coletivamente para a região”, finaliza.