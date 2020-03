Primeira morte por Coronavírus no Brasil é registrada em SP

today17 de março de 2020 remove_red_eye39

Foi anunciada na manhã de hoje, 17, pelo governo do estado de São Paulo a primeira morte causada pelo Coronavírus – Covid-19. De acordo com informações preliminares, o paciente é um senhor de 62 anos.

São Paulo é o estado que tem maior número de infectado, com 152 pacientes, em seguida vem o Rio de Janeiro com 31 casos registrados, e o Distrito Federal com 22.

Conforme o último boletim emitido pelo Ministério da Saúde, no Brasil já tem 234 casos confirmados e 2.064 sendo investigados. Entre os investigados 18 estão hospitalizados.

O segundo caso grave é um médico de 65 anos, que está internado no Rio de Janeiro.