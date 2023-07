Primeiro Centro Oftalmológico Pediátrico do Estado começa funcionar no Himaba

O primeiro Centro Oftalmológico Pediátrico do Espírito Santo começou a funcionar nessa terça-feira (04), no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), localizado em Vila Velha. Em dois dias, foram atendidas 60 crianças no local.

A unidade hospitalar, que é gerenciada pelo Instituto Acqua, em parceria com a Secretaria da Saúde (Sesa), vai realizar mais de dois mil atendimentos mensais na especialidade oftalmológica, tendo um investimento mensal inicial de R$ 1.046.346,92, fruto de recurso federal.

A estrutura física do Centro Oftalmológico Pediátrico conta com dois consultórios, ampla recepção, além de um centro cirúrgico próprio para a especialidade. Serão 1.499 exames de diagnóstico, 400 consultas e 205 procedimentos cirúrgicos que serão realizados pela empresa “Softh – Serviços Médicos Hospitalares em Oftalmologia”, que assinou o contrato de prestação de serviços com o hospital.

O secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, destacou que a oftalmopediatria é um serviço inovador no Estado. “Implementar um Centro Oftalmológico Pediátrico é uma inovação do Sistema Único de Saúde capixaba. No Centro, serão ofertados serviços desde consulta oftalmológica até um transplante de córnea, ou seja, serviços totalmente específicos e qualificados para as crianças e os adolescentes atendidos no Himaba”, frisou.

Ao identificar problemas oculares em uma idade precoce, é possível dar início ao tratamento oportuno para garantir o desenvolvimento visual adequado da criança. Isso pode incluir o uso de óculos, terapia visual ou até mesmo intervenções cirúrgicas, se necessário.

“O Centro Oftalmológico Pediátrico no Himaba vai seguir a diretriz de atendimento do hospital, que é individualização, acolhimento e humanização”, lembrou o diretor geral da unidade, Cláudio Amorim. O atendimento à população será feito pela regulação da Sesa, que realizará o agendamento, após encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios.