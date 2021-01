Primeiros funcionários da saúde recebem vacina contra a Covid-19 em Guarapari

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Guarapari iniciou na manhã desta quinta-feira (21) a vacinação contra a COVID-19 no município. Os primeiros a receberem a vacina foram os profissionais de Saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Para iniciar essa primeira fase, o município recebeu 712 doses, que foram divididas entre os grupos prioritários, conforme determinação do Ministério da Saúde e se dará da seguinte forma: Instituições de Longa Permanência para idosos (143 doses), Residência Inclusiva (18 doses), Hospitais (328 doses), e UPA-24h (223 doses).



A Secretária de Saúde, Alessandra Albani, aproveitou a oportunidade para parabenizar toda a equipe. “Tenho muito orgulho de toda a equipe que está na linha de frente. Eles estão lutando e trabalhando muito, mesmo sabendo que infelizmente muita gente ainda não se conscientizou sobre os cuidados com essa doença”, disse Alessandra.

Segundo a Secretária, a vacinação será realizada por fases. “De acordo com o Sistema Data SUS, do Ministério da Saúde, para vacinar todos dessa primeira fase o município precisa de aproximadamente 18 mil vacinas e nossa expectativa é de que o Governo Estadual consiga todas as doses o mais rápido possível”.

Valdinete Monteiro dos Santos, auxiliar de serviços gerais da UPA, atuante no ambulatório de síndromes respiratórias, foi a primeira a ser vacinada no município. “Eu estou muito feliz, esse é um momento muito esperado. Tenho certeza que isso tudo vai passar, sentimos muito medo, mas agora temos esperança, com a vinda dessa vacina”, disse Valdinete.



Para a Drª Lorena Maria Arrabal, médica da UPA, a vacina traz alívio. “Estou muito feliz de ser a segunda pessoa a tomar a vacina no município e esse momento é de muita emoção. Perdemos muitos amigos que também estavam na linha de frente, agora vem essa vacina que representa esperança para todos nós. Acreditar na ciência é fundamental neste momento”, disse ela.

A técnica de enfermagem, Adriana Correia Rocha, foi a terceira pessoa a tomar a vacina. A emoção foi tão grande que ela apenas conseguiu falar que não tinha palavras para expressar esse momento tão esperado.

A enfermeira Sabrina de Araújo Martins foi a quarta pessoa a ser vacinada em Guarapari e ressaltou a importância das pessoas seguirem os protocolos. “Mesmo que ainda de máscara, agora podemos sorrir com a chegada dessa vacina. Foi um vírus que trouxe muita tristeza para todos. A gente vê as pessoas desrespeitando as medidas, mas a doença não acabou e sabemos que ainda não é momento de relaxar com os cuidados. Precisamos da conscientização da população”, finalizou a enfermeira.