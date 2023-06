Procon de Anchieta ganha novas salas para melhorar atendimento

O Procon de Anchieta inaugurou hoje (06) sua nova sala. Agora o espaço conta com três postos de atendimento, uma sala de audiências e uma de apoio para a fiscalização.

O objetivo da ampliação da unidade é garantir mais conforto aos usuários que forem até o local realizar denúncias, tirar dúvidas ou ter algum tipo de atendimento.

“Os consumidores que procuram o Procon já tiveram algum direito violado, portanto, lidamos com as dores das pessoas e temos que atuar em defesa deles. Em nosso novo espaço podemos oferecer um atendimento mais confortável, sempre com humanidade e responsabilidade”, detalha a advogada Bárbara Mulinario Figueira, coordenadora da unidade.

O Procon de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, no Centro da cidade, das 08h às 16h30. Os telefones de atendimento são: (28) 3536-1750/ 3803.