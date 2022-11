Procon de Anchieta promove feirão para negociar dívidas

today16 de novembro de 2022 remove_red_eye44

O Procon de Anchieta e a Dacasa Financeira promovem de hoje (16) a sexta (18) um Feirão de Negociação de Dívidas. A ação acontece presencialmente, sem necessidade de agendamento, na sede do Procon, no horário das 09h às 16h.

Segundo os organizadores, essa é uma ótima oportunidade para o consumidor que estiver aguardando para negociar seus débitos e tirar seu nome do cadastro de inadimplente junto à Dacasa Financeira. Durante esses dias os consumidores poderão negociar as dívidas, inclusive se já estiverem sendo cobrados na justiça.

Haverá a possibilidade de quitação das dívidas com abatimento dos juros e multas, desconto de até 40% no valor original da dívida e parcelamento em até 9 vezes, a juros simples de 1% ao mês.



Para ser atendido no Feirão, o consumidor deverá apresentar o documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência.

Procon Municipal de Anchieta – Casa do Cidadão, situada a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Centro.