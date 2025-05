Procon de Cachoeiro alerta população sobre golpes do falso reembolso do INSS

Diante às notícias sobre ressarcimento dos descontos indevidos sofridos por aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Procon de Cachoeiro alerta para um possível golpe envolvendo o reembolso do benefício.

Mensagens são enviadas por golpistas contendo promessas falsas de facilitar o recebimento dos valores retidos sem autorização. Em geral, são mensagens que contém links na qual ao clicar, direcionam para sites ilícitos, desenvolvidos com o intuito de roubar dados da pessoa ou levar ao pagamento de taxas que não são reais.

“Ao clicar nesses links o indivíduo pode ter seus dados expostos ou ainda sofrer saques ilegais em valores dos benefícios recebidos.”, explica o coordenador executivo do órgão de defesa do consumidor em Cachoeiro, Fabiano Pimentel.

Vale lembrar que o Governo Federal não divulgou um cronograma para a devolução dos valores cobrados indevidamente e que os reembolsos legítimos não serão realizados por PIX, saque em caixa eletrônico ou depósito em conta informada pelo segurado. O valor será devolvido automaticamente, por meio de uma folha de pagamento adicional, diretamente na mesma conta em que o beneficiário recebe o pagamento do INSS.

O Procon orienta aos consumidores a sempre buscarem informações, em caso de dúvidas, nos canais oficiais do INSS, tal como o site: https://www.gov.br/inss/pt-br ou pelo aplicativo Meu INSS.

Dúvidas e esclarecimentos

Para mais esclarecimentos e outras orientações, o Procon de Cachoeiro está na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu, funcionando de segunda a sexta, das 8h às 16h. Quem preferir, pode entrar em contato pelo telefone (28) 3199-1710.