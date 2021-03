Procon de Guarapari realiza mutirão online de renegociação de dívidas

Em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, o Procon de Guarapari irá realizar o Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas, entre os dias 15 e 31 de março de 2021, exclusivamente pela internet, através da plataforma de solução de conflitos www.consumidor.gov. A ação será realizada em conjunto com a Associação Brasileira de Procons (ProconBrasil) e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

A ação será realizada pelos órgãos de defesa do consumidor de todo país, com o objetivo de reestabelecer o equilíbrio do orçamento doméstico das famílias que estão endividadas e precisam manter o nome limpo, longe de qualquer inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

Após ser acionada pelo Procon Municipl Guarapari, a ProconBrasil programou com a Febraban, a adesão das instituições financeiras, buscando viabilizar condições favoráveis ao pagamento, ao ajuste do valor das parcelas, a periodicidade dos pagamentos, a redução dos juros e multas, ou mesmo condições para a quitação do débito que o cidadão tenha com uma instituição financeira.

Segundo a ProconBrasil, muitos consumidores que estão em débito deixam de procurar o procon ou até mesmo seu banco por se sentirem constrangidos com a situação. Além disso, com as regras de restrições de circulação e de funcionamento do comércio, e os cuidados com a saúde, o uso da internet pode ser favorável também a defesa do direito do consumidor, como é o foco deste mutirão.

De acordo com Ewerton de Jesus Maximino, Supervisor do Procon de Guarapari, “nesse momento de pandemia temos vivenciado o aumento do endividamento da famílias, esse Mutirão Online vem oportunizar o consumidor a reequilibrar sua vida financeira. O fato de ser exclusivamente pela internet, oferece comodidade e segurança para o consumidor, que pode acessar de casa, em qualquer horário, a plataforma do consumidor.gov.br. São mais de 160 empresas que estarão participando do Mutirão, entre bancos, financeiras e administradores de cartão”.

Para participar do mutirão online, basta o consumidor fazer o seu registro na plataforma, quando receberá um login e senha. Nesse momento, o consumidor fará o relato do seu problema, devendo informar que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem o prazo de 15 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.

No momento do preenchimento do registro, é imprescindível que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos bancos e instituições financeiras participantes. O Procon Municipal orienta que o consumidor, no seu relato, informe que está participando do mutirão, com a seguinte hashtag: #MutiraoProconsBrasil

Terminado o prazo de 15 dias para resposta do fornecedor, o consumidor passa a ter o prazo de 20 dias para avaliar o retorno dado pela empresa e se a resposta foi satisfatória.

Serviço

Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas

De 15/03 até 31/03

Através do site www.consumidor.gov.br

Pode participar todo cidadão que queira renegociar suas dívidas bancárias