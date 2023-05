Procon de Vila Velha atinge elevada pontuação nas avaliações do Google

3 de maio de 2023

Em pouco mais de dois anos – de janeiro de 2021 até a presente data –, o Procon de Vila Velha praticamente dobrou a média de sua pontuação no índice de satisfação dos cidadãos atendidos, segundo avaliação do Google. Neste período, o órgão saiu de 2,1 pontos, em 2021, e chegou ao patamar de 4,0 (de um total de 5,0 pontos). As avaliações positivas dos consumidores foram acompanhadas de um total 332 postagens e comentários feitos em sistema online, por meio da ferramenta de avaliação popular do Google.

“Este índice é resultado da incansável dedicação dos servidores que estão na linha de frente do atendimento, recebendo e orientando as pessoas que procuram o Procon de Vila Velha para o registro de suas reclamações e a resolução de conflitos envolvendo suas relações de consumo. Tantas avaliações positivas refletem o trabalho sério e humanizado, prestado sempre com muito respeito, acolhimento, agilidade e eficiência pela nossa equipe. E isso vem fazendo toda a diferença”, afirma o prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo.

Segundo ele, além da retomada dos atendimentos presenciais em horário integral (de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h), o Procon de Vila Velha adotou uma postura de maior diálogo com os consumidores e as instituições do município, o que vem culminando com maior índice de satisfação popular: “Por isso, quero parabenizar o superintendente do Procon, George Alves, e a todos os membros de sua equipe: Moisés Daniel da Penha, Heber Freitas Gueiros, Flávia Marianelli, André Puppin, Elmo Barcellos Júnior, Lucas Araújo, Marta Lopes e Maria Eduarda Silveira, pelo excelente desempenho. Nossa meta agora é alcançar a nota máxima”, acentua Arnaldinho.

Atendimento

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, outros fatores também contribuíram para a melhoria dos serviços prestados pelo Procon Municipal, incluindo o atendimento eletrônico. Segundo ele, os atendimentos do Procon aumentaram progressivamente nos últimos dois anos, sendo que em 2021 o órgão realizou 5.191 atendimentos e em 2022, outros 5.655, registrando assim um aumento de 7% no total de atendimentos realizados.

“Criamos, no site da prefeitura, uma guia de acesso rápido, na qual o cidadão preenche um formulário com seus dados pessoais, descreve sua reclamação e anexa documentos. Essa reclamação é devidamente inserida no SINDEC (Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor) e tem seu andamento regularmente processado no órgão”, explica Colodetti.

Já o superintendente do Procon de Vila Velha, George Alves, destaca os diversos serviços ao consumidor que o portal do órgão concentra, de forma online: “Em nosso portal, o consumidor pode registrar e acompanhar os trâmites de suas reclamações, apresentar denúncias, comparar pesquisas de preços e ter acesso a notícias sobre todas as ações e atividades do Procon de Vila Velha, bem como acessar o Código de Defesa do Consumidor, que também está disponível online e com áudio. Pelo portal, nós disponibilizamos, ainda, uma ferramenta de assistência virtual que possibilita acesso imediato às informações sobre o atendimento do Procon e até mesmo sobre os direitos do consumidor”, registra George.

foto assessoria